Mircea Lucescu este aproape „OUT” de la naționala României. FRF decide schimbarea selecționerului

Adrian A
19 feb. 2026, 14:18
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce pregătește FRF în privința lui Mircea Lucescu
  2. Iar acum se apropie termenul limită
  3. Istoricul medical cunoscut al lui „Il Luce”

Mircea Lucescu urmează să revină de la Bruxelles, însă are șanse minime să se afle pe bancă la meciul de baraj cu Turcia, din 26 martie. FRF e la un pas să decidă înlocuitorul.

Ce pregătește FRF în privința lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a traversat o perioadă medicală dificilă la începutul anului 2026, fiind internat de trei ori în decurs de o lună. Iar apoi a plecat în Belgia, la Bruxelles, unde a făcut noi investigații mai ample.

„În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală. Prioritatea este starea lui medicală. Împreună am agreat ca până în 20 februarie să luăm o decizie.”, anunța înaintea plecării lui Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Iar acum se apropie termenul limită

În acest moment, FRF se află în fața unui moment extrem de delicat: renunțarea, din motive medicale, la Mircea Lucescu și numirea unui selecționer pentru meciurile de baraj din luna martie, cu Turcia, pe 26 martie, apoi cu Kosovo sau Slovacia.

În cazul în care medicii nu îi vor permite lui Mircea Lucescu să suporte efortul și stresul unui meci de o asemenea importanță, Federația Română de Fotbal are deja în vedere o soluție. Potrivit surselor, varianta cea mai probabilă pentru a conduce echipa la barajul cu Turcia este Mihai Stoichiță.

Conform detaliilor pe care GSP.ro le are în acest moment, șansele de a avea un selecționer plin la meciurile de baraj sunt limitate. Asta după ce mai mulți antrenori ar fi refuzat propunerea de „sacrificiu” doar pentru baraj!

Deși s-a vehiculat numele lui Gică Hagi pentru viitor, sursele indică faptul că acesta și-ar dori să preia naționala abia după această perioadă, începând cu Liga Națiunilor

Istoricul medical cunoscut al lui „Il Luce”

Problemele actuale vin pe un fond medical deja sensibil:

  • 2009: Operat pe cord la Donețk, i s-a montat un stent

  • 2023: Intervenție pentru coxartroză la șoldul stâng

  • 2024: Operație la șoldul drept, montare proteză

  • 2026: Gripă puternică, febră mare (39°C), tuse și o infecție subcutanată care a necesitat tratament antibiotic

