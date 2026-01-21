B1 Inregistrari!
Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 18:06
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
  1. Federația Română de Fotbal are înlocuitor
  2. Gică Hagi vine la Națională

Federația Română de Fotbal are un angajament semnat cu tehnicianul Mircea Lucescu până în vara acestui an, 2026. După Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada se încheie și contractul cu antrenorul în vârstă de 80 de ani.

Echipa națională urmează să fie preluată de un alt antrenor după finalizarea contractului încheiat cu Mircea Lucescu. Federația Română de Fotbal (FRF) s-a gândit deja la un înlocuitor ba, conform presei, chiar a ajuns la o înțelegere cu acesta. Jurnalistul sportiv Decebal Rădulescu susține că numele viitorului tehnician, care va prelua echipa națională, este Gică Hagi.

Anterior, au fost vehiculate mai multe nume printre posibilii înlocuitori ai lui Mircea Lucescu. Zeljko Kopic și Edi Iordănescu sunt două dintre aceste nume. Răzvan Burleanu s-a oprit asupra lui Gică Hagi, pentru funcția de selecționer. De altfel, acesta a fost curtat și în trecut, dar la momentul respectiv nu s-a concretizat nimic.

Pentru Hagi va fi al doilea mandat de antrenor al primei reprezentative de fotbal. El a mai pregătit Naționala imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. A fost o experiență care s-a încheiat brusc după eșecul înregistrat în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2002, pierdut în fața Sloveniei.

Jurnalistul sportiv susține că Federația Română de Fotbal a finalizat în proporție de 99% negocierile, astfel că venirea lui Gică Hagi este sigură. De altfel, Regele a mai fost dorit de două ori la echipa națională, de Răzvan Burleanu. Situația sa, de proprietar al clubului Farul Constanța, l-ar fi pus într-un conflict de interese, ceea ce a împiedicat un acord.

De această dată, se pare că nu vor exista astfel de impedimente. Fostul internațional a găsit sau urmează să găsească o soluție pentru a putea prelua echipa de fotbal a României, în calitate de antrenor.

„E o informație verificată de mine, 100%. Următorul selecționer al naționalei României va fi Gică Hagi. Lucrurile sunt 99% bătute în cuie. Acest lucru se va întâmpla după ce Mircea Lucescu își termină mandatul. Conducerea federației a cam rezolvat totul, Hagi va fi următorul selecționer”, a declarat Rădulescu la Digisport.

