Acasa » Sport » Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat

Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat

Flavia Codreanu
20 ian. 2026, 21:30
Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
Cătălin Zmărăndescu     
Cuprins
  1. Ce studii a urmat  Cătălin Zmărăndescu    
  2. De la bodyguard la campion
  3. Detalii neștiute despre sportivul de la Power Couple

Cătălin Zmărăndescu a reușit să surprindă publicul odată cu participarea la emisiunea Power Couple, însă puțin știu cu exacitate câte clase are și care este, de fapt,  meseria lui de bază.

Deși este cunoscut drept un luptător aprig și fostul bodyguard al lui Gigi Becali, traseul său educațional ascunde detalii surprinzătoare.

Ce studii a urmat  Cătălin Zmărăndescu    

Poate în antiteză cu imaginea sa de om dur construită în ring, educația lui Cătălin Zmărăndescu a urmat un parcurs la care nu s-ar fi gândit nimeni. După terminarea liceului, acesta s-a specializat într-o meserie de bază, învățând meseria de strungar. Totuși, pasiunea pentru sport l-a ghidat către studii superioare, reușind ulterior să profeseze ca profesor de sport.

În perioada adolescenței, Cătălin Zmărăndescu a declarat că prioritatea lui numărul erau antrenamentele, motiv pentru care ajungea destul de rar la școală. Din fericire, a avut parte de înțelegere din partea profesorilor, deoarece reușea să câștige medalii. Mama sa a fost cea care l-a dus la sală, cerându-i antrenorului să-l îndrume.

De la bodyguard la campion

Începuturile sale în atenția publicului larg au fost marcate de perioade în care asigura protecția patronului de la FCSB. Dincolo de scandalurile de atunci, numărul de  medalii pe care le-a câștigat este impresionant. Printre multe alte titluri importante pe care le-a primit se numără: campion național la Wushu și Muay Thai, vicecampion european în anul 2000 și  vicecampion mondial la Wushu

Deși meseria de strungar nu i s-a potrivit, disciplina învățată în acei ani l-a ajutat să își construiască o carieră solidă în jurul sportului.

Detalii neștiute despre sportivul de la Power Couple

Participarea la Power Couple alături de partenera sa de viață îl arată pe sportiv într-o lumină nouă, mult mai vulnerabilă și determinată. Această latură umană completează imaginea luptătorului care, deși a copilărit în satul Bohari și a trecut prin școală bifând mai mult prezențele la concursuri, a reușit să își finalizeze studiile și să obțină o diplomă care îi permite să fie profesor, potrivit Cancan

