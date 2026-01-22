Scandal la meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka. Lipsă de fair-play la Australian Open (VIDEO)

Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open, a fost unul extrem de tensionat. Sportiva noastră a fost deranjată de Osaka și a cerut intervenția arbitrului.

Ce a supărat-o pe Sorana Cîrstea

Drumul Soranei Cîrstea la Australian Open s-a încheiat în turul al doilea, după ce a pierdut meciul cu Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, după o partidă ce a durat o oră și 58 de minute.

Însă ultimul set a fost unul extrem de tensionat.

Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii, perioadă de timp care este inclusă în timpul jocului, potrivit regulamentului WTA.

Românca a întrebat-o imediat pe arbitra de scaun dacă Osaka are voie să vorbească în timpul meciului: „Are voie să spună «Come on!» (n.r. – Haide) între servicii? Pot să strig și eu?”. „Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă”, a spus arbitrul. Cîrstea a replicat: „E prima dată când mi se întâmplă”.

În cele din urmă, românca a fost învinsă de sportiva japoneză și a fost eliminată de la Australian Open. Când s-au întâlnit la fileu, cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

„Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

După meci, Naomi Osaka a avut și o reacție cu privire la momentele tensionate.

„Aparent, s-a supărat că am spus de multe ori «haide». Nu contează. Am încercat să joc bine. Sorana joacă bine. E o jucătoare excelentă. Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat. Ar fi putut să-mi spună să mă opresc.”, a declarat sportiva japoneză, citată de .

Ultimul Australian Open al Soranei

Sorana Cîrstea a anunţat la finele anului trecut, că 2026 va fi ultimul al său în . Ea a declarat că într-o carieră de 20 de ani a trăit un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat.

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis.

Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui.

„Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”.

Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele. Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat”, a transmis Sorana Cîrstea.