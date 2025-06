Mircea Rednic a fost numit antrenor la Standard Liege: „Am experiența și ambiția necesare”

Mircea Rednic va fi antrenor principal la Standard Liege, a anunțat oficial clubul belgian de fotbal. Rednic a fost și jucător la această echipă în anii ’90 și a mai antrenat-o o dată în sezonul 2012-2013.

Mircea Rednic va antrena Standard Liege

„Sunt foarte onorat să revin acasă. Ultima oară am preluat echipa într-un moment delicat și am reușit să ne calificăm în Europa, dezvoltând un lot care a fost protagonist în sezonul următor. Am experiența și ambiția de a lucra cu Marc (Wilmots) pentru binele echipei, al clubului și al suporterilor, care au un loc important în inima mea”, a declarat Mircea Rednic, potrivit

Directorul sportiv Marc Wilmots l-a lăudat ca fiind „un antrenor cu multă energie, putere și experiență”.

Mircea Rednic a fost și jucător la Standard Liege

Mircea Rednic (63 ani) a fost jucător la Standard între 1991 și 1996, cucerind o Cupă a Belgiei (1993) și încheind de două ori pe locul al doilea în campionat (1993 și 1995). Fostul internațional român a antrenat-o pe Standard în sezonul 2012-2013, reușind calificarea în cupele europene după 7-0 cu KAA Gent în returul unui baraj, amintește Agerpres.