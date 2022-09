Mirel Rădoi, dator la jucătorii săi după ce l-a învins pe Hagi: „Acum trebuie să plătesc”

A fost un adevărat thriller aseară, la Severin, în etapa a 9-a din Superligă. Universitatea Craiova, echipa gazdă, s-a impus cu scorul 4-3 în fața , la capătul jocului cu cele mai multe goluri marcate din startul acestui sezon.

A fost dramatism în tribune, dar mai ales în iarbă, după ce oltenii au reușit să revină de la 1-3, scor înregistrat în minutul 40 în favoarea , și să întoarcă meciul, scor 4-3, păstrând toate punctele acasă.

Morar a deschis scorul pentru vizitatori după doar 72 de secunde de la primul fluier, iar misiunea craiovenilor devenise una mai mult decât complicată. A replicat însă Markovic, cu o fază făcută ca la manual, celebrând golul cu anunțul că a devenit pentru prima dată tată. Egalitatea nu a rezistat mult, căci Farul a preluat frâiele jocului și a înscris de două ori într-un singur sfert de oră: Torje, lob peste Lazar, după greșeli mari în defensiva băieților lui Rădoi.

Ivan a marcat pentru 2-3, semn că echipa sa nu s-a predat, iar la pauză elevii lui Gică Hagi au intrat cu avantaj minim, deși dominaseră categoric primul act.

Mirel Rădoi a sunat revenirea și acum este dator băieților

După 2-3 la pauză, Mirel Rădoi, tehnicianul Craiovei, a avut un discurs mai dur în vestiar, iar în repriza a doua elevii săi au avut cu totul o altă atitudine, reușind să marcheze două goluri, prin Markovic și Nistor, suficiente pentru a-și securiza succesul.

Rădoi este acum dator vândut, deoarece la finalul meciului, la zona de flash-interviu, a povestit cum a reușit remontada, dar și ce promisiune le-a făcut fotbaliștilor olteni, care au ascultat de sfaturile sale și au reușit să se impună în fața constănțenilor care au avut un început mai bun de meci.

„Prefer să câștig cu emoții și să fiu fericit la final. N-aș vrea să fiu în poziția lui Gică acum. Au fost două reprize diferite. În prima am arătat undeva la 30-40% din puterea noastră, iar repriza a doua a fost la mâna noastră. Eu cred că toate greșelile personale de transmitere a balonului au fost din cauza faptului că ne-am mișcat târziu. Mișcările erau mereu în contratimp.

La pauză am avut o discuție, am reglat anumite lucruri tactice. Le-am spus jucătorilor că dacă am marcat două goluri în prima repriză, mai putem marca două și în a doua, dar cu condiția să nu mai primim niciunul. Am schimbat sistemul din 5-3-2 în 3-4-3.

Le-am transmis să aibă încredere, curaj, le-am explicat ceea ce au făcut greșit și să ieșim motivați în a doua repriză. Le-am promis la pauză că dacă nu vom mai primi gol și dacă vor reuși să înscrie de două ori, atunci voi da eu masa și acum trebuie să o plătesc”, a spus Rădoi, la finalul meciului cu Farul, potrivit .