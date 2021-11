Mirel Rădoi pleacă de la Națională după ce echipa a ratat calificarea la Cupa Mondială: „Această campanie e un eșec personal”

Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la Națională după ce tricolorii au ratat barajul pentru Cupa Mondială.

România a învins Liechtenstein, dar nu prinde barajul pentru Cupa Mondială deoarece Macedonia de Nord a câștigat în fața Islandei. Astfel, România a încheiat abia pe locul 3 în grupă.

Mirel Rădoi se retrage de la echipa națională

„Este ultima conferință de presă ca selecționer. Am luat decizia, cred că e normală dacă nu am reușit să mă clasez pe primele două locuri. Pentru mine lucrurile sunt clare, cred că este cel mai bun lucru pe care-l pot face, să-mi asum eșecul prin a nu continua. Nu există o demisie, contractul se încheie. Am luat decizia finală de a nu continua. Nu mi-a fost ușor. Le-am comunicat băieților”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

Mirel Rădoi: Această campanie este un eșec personal

„Această campanie este un eșec personal, pentru că n-am reușit să terminăm în primele două locuri”, a mai precizat Rădoi, potrivit digisport.ro.

Acesta a mai spus că, în viziunea sa, următoarea campanie de calificare pentru EURO poate fi accesibilă: „Ne-am pus amprenta pe multe meciuri, s-a realizat acest schimb de generație și cred că mai sunt mulți jucători care pot face pasul spre echipa națională: Racovițan, Drăgușin, mulți jucători de la U21. Cred că următoarea campanie de calificare pentru EURO cred că poate să fie una accesibilă pentru noi, dacă nu se va pune presiune pe echipă în Liga Națiunilor”.