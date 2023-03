Momente tensionate în fotbalul românesc! Mai mulți arbitri sunt anchetați pentru că ar fi jucat la pariuri

20 de arbitri ar fi anchetați de către Departamentul de Integritate al FRF pentru că au încălcat regulamentele interne și internaționale și au jucat la pariuri.

Cutremur în fotbalul românesc!

„Vorbim de arbitri care fac parte din loturile pentru Liga 2 și Liga 3! S-a început procedura de anchetare a acestora”, potrivit unor surse .

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat, joi 9 martie, că Departamentul de Integritate anchetează mai multe cazuri suspecte de pariuri sportive, dar nu a dat numele celor implicați.

„Toate anchetele care au fost în desfăşurare până acum confirmă faptul că ne interesează să avem un fotbal marcat de integritate. Departamentul de integritate anchetează foarte multe cazuri la nivelul fotbalului. Din păcate, nu vă putem împărtăşi care sunt cazurile şi în ce faze de derulare se află. În cele mai multe dintre cazuri există o colaborare cu organele statului. În cele mai multe cazuri am beneficiat de sprijinul autorităţilor statului, pentru că şi resursele sunt cu totul altele”, a declarat Burleanu.

„Ce am auzit, de arbitri, că se joacă pe cartonașe în minutul fix, cutare, cotă 30. Penalty în minutul cutare, cine are primul corner. La ce tâmpenii îi duce capul! Sunt lucruri mult mai grave, în care știa tot stadionul, în care președinții sunau și spunea să parieze repede, toate rudele. Sunt grave! Nu am nimic cu oamenii care joacă. Dar să fie din interiorul fotbalului, e foarte grav”, a spus Florin Prunea, fost internațional, potrivit ProSport.