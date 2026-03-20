B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică"

Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 15:23
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”
Lorena Balaci a făcut dezvăluiri după ce mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Sursa foto: Captură video - Fanatik
Cuprins
  1. Lorena Balaci, declarații după ce mormântul tatălui ei a fost vandalizat
  2. Lorena Balaci: Eu nu sunt Dumnezeu să iert
  3. Lorena Balaci: Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine

Mormântul lui Ilie Balaci, fostul mare fotbalist de la Universitatea Craiova, a fost vandalizat săptămâna aceasta. Mai exact, fotografia sa de pe cruce a fost ruptă pe jumătate, probabil desprinsă cu o șurubelniță. Polițiștii fac cercetări, au luat probe de la mormânt și imaginile de pe camerele de supraveghere din cimitir. Lorena Balaci, fiica fostului fotbalist, a povestit că a avut șocul să descopere că făptașul e, de fapt, o femeie.

Lorena Balaci, declarații după ce mormântul tatălui ei a fost vandalizat

„Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire. Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt.

Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva””, a spus Lorena Balaci, pentru Fanatik.

Lorena Balaci: Eu nu sunt Dumnezeu să iert

Întrebată dacă este dispusă să o ierte pe femeia respectivă, fiica regretatului Ilie Balaci a răspuns: „Nu. Dumnezeu să o ierte, nu eu. Eu nu sunt Dumnezeu să iert. Să se meargă în instanță. Dacă o iartă Justiția, e treaba lor, dar eu nu am cum să o iert. Nu îmi trebuie niciun ban. Paguba e mică. Și dacă ar fi fost mare tot nu mi-ar fi trebuit niciun ban. Dar astfel de lucruri nu trebuie să fie lăsate așa”.

Lorena Balaci: Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine

Lorena Balaci a mai afirmat că se simte și ea amenințată după acest incident: „Dacă nu e bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni. Dacă se adeverește că este întreagă la minte, să se meargă mai departe și Justiția să își facă treaba. Dumnezeu să o ierte. Da, o să o ierte, dar eu ca om nu pot să o iert. Nu am de ce. Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine sau știu eu. Asta a fost panica mea. Mi se părea că nici eu nu mai sunt în siguranță. Eu chiar mă simt în siguranță în Craiova, nu am avut niciodată vreo problemă”.

Tags:
Ultima oră
