Motivul pentru care Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de la Bad Homburg, înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu

Simona Halep a anunțat că se retrage din turneul WTA 250 , dotat cu premii totale de 203.024 euro, vineri, înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu.

Oficialii WTA au confirmat și ei retragerea româncei, iar motivul a fost cel al unei accidentări la gât.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a suferit o accidentare la gât și a preferat să se retragă înaintea partidei de vineri. Cel mai probabil sportiva a dorit să nu riște o accidentare mai gravă înainte de Wimbledon.

„Îmi pare rău că trebuie să mă retrag înaintea meciului din semifinale, dar, din păcate, m-am trezit în această dimineață cu gâtul blocat, lucru care nu îmi permite să performez la cel mai înalt nivel.

Am avut parte de un timp grozav aici în Bad Homburg, m-am bucurat mult să joc. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, e unul dintre cele mai tari turnee la care am fost. M-ați făcut să mă simt ca acasă, iar condițiile au fost cele mai bune”, a ținut Simona Halep să transmită, în urma retragerii.

Simona Halep has withdrawn from the due to a neck injury.

Bianca Andreescu advances to the final by walkover and will face the winner of Cornet-Garcia on Saturday.

— wta (@WTA)