Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Bad Homburg, unde o va întâlni pe Bianca Alexandrescu

Simona Halep (19 WTA) a învins-o pe americanca Amanda Anisimova (25 WTA) și s-a calificat în semifinalele turneului de la Bad Homburg. Meciul a durat doar 55 de minute.

Halep, încă o victorie la Bad Homburg

Halep a trecut de Anisimova, scor 6-2, 6-1. Ea a făcut un meci aproape perfect, cu un procentaj excelent la punctele cu primul serviciu (85,7%), reuşind nu mai puţin 10 aşi, informează

„Știam că este o jucătoare care lovește puternic. Am fost agreisivă și am făcut un meci bun. Peste tot sunt sprijinită de fani. Îmi place mult orașul! Va fi un meci dificil cu Bianca Andreescu, știu la ce să mă aștept. Pe iarbă, mereu e greu. Acum mă voi bucura pentru ce am realizat”, a declarat Simona Halep după meci, potrivit

În semifinale, ea o va întâlni pe Bianca Andreescu. Aceasta a trecut cu 6-4, 6-1 de rusoaica Daria Kasatkina, principala favorită. Meciul este programat vineri, la ora 15:30.

Anterior, Halep (63 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-4, și (58 WTA), scor 6-0, 6-3.