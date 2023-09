Nadia Comăneci susține nevinovăția Simonei Halep în scandalul de dopaj: „Îi duc dorul, sper să revină curând”

Nadia Comăneci vine în apărarea Simonei Halep în scandalul de dopaj în care aceasta este implicată încă din luna octombrie. Fosta campioană o susţine pe Simona şi îi exprimă dorul pe care îl simte faţă de fostul lider WTA, iar în acelaşi timp speră că audierea acesteia va avea loc cât mai curând posibil.

Nadia Comăneci susține continuarea carierei Simonei Halep, indiferent de decizia ITIA

de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv la testele anti-doping efectuate după US Open 2022. Audierea sportivei românce a fost deja amânată de două ori şi este programată acum să aibă loc la sfârşitul acestei luni.

de a o revedea pe Simona Halep în acțiune pe terenul de tenis. Fosta gimnastă susține că, indiferent de decizia pe care o vor lua cei de la ITIA, Simona ar trebui să-și continue cariera sportivă.

Nadia Comăneci a dezvăluit, de asemenea, că i-a transmis un mesaj Simonei Halep după ce aceasta a fost depistată cu Roxadustat.

Simona Halep, hotărâtă să-și păstreze numele curat

„Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră. Toată lumea îi duce dorul! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Așteptarea este grea! Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei. Oricare ar fi decizia ITIA (Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului), ea trebuie să își vadă de viața și de carieră. Nu am apucat să vorbesc, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu”, a declarat Nadia Comăneci, conform .

Simona Halep nu se implică doar într-o luptă pentru propria carieră. Potrivit afirmațiilor făcute de fosta jucătoare de tenis Jelena Dokic, Halep este determinată să-și păstreze numele fără pată în cadrul celui mai dificil proces intentat vreodată unui fost lider mondial.

Lui Halep i s-au efectuat verificări asupra pașaportului biologic și ITIA (Agenția Internațională Antidoping) a declarat că au fost descoperite nereguli. Cu toate acestea, antrenorul sportivei noastre, Patrick Mouratoglou, consideră că această afirmație este „nebună”. El a cerut ajutorul mai multor experți în domeniu, care au analizat pașaportul biologic al fostei numere unu mondiale și nu au găsit nimic neregulamentar.