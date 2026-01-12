Inter Milano, liderul campionatului de fotbal al Italiei, şi SSC Napoli, deţinătoarea titlului, au încheiat nedecis, scor 2-2, pe stadionul San Siro. Meciul s-a disputat în cadrul etapei cu numărul 20 din Serie A la fotbal.

Inter Milano scor egal cu campioana Napoli

În debutul meciului de pe San Siro, tehnicianul român a primit trofeul ce răsplătește cel mai bun antrenor din Serie A, pentru luna decembrie. Cu românul pe bancă, milanezii nu au reușit să câștige derby-ul etapei, duminică seara, acasă, pe arena San Siro.

Deși a condus, de două ori, pe tabelă, prin golurile lui Federico Dimarco (9) şi Hakan Calhanoglou (73 din penalty), Inter Milano s-a văzut egalată de fiecare dată. Napoli a restabilit echilibrul pe tabelă prin Scott McTominay (26, 81). Mai mult, , pe finalul jocului, când Henrih Mhitarian a lovit bara (90+3).

Gruparea „nerazzurra” a început derby-ul cu Napoli din poziția de lider al clasamentului, după o serie de şase victorii consecutive.

Chiar și așa, în urma rezultatului de egalitate, echipa lui Chivu se menține în fruntea clasamentului, cu 43 de puncte. Este urmată, la trei puncte diferență, de rivala locală, AC Milan, care a remizat, la rândul ei, pe terenul formaţiei Fiorentina (1-1). Locul trei în clasament este ocupat de Napoli, la egalitate de puncte (39) cu AS Roma, învingătoare sâmbătă în meciul cu Sassuolo (2-0).

Declarațiile lui Chivu la finalul meciului

La final, după ce scorul a rămas egal, pe tabela de marcaj, Cristian Chivu și-a exprimat regretul că echipa sa, Inter Milano, nu a reușit să obțină cele trei puncte. El a subliniat că va continua lupta, însă, pentru a-și atinge .

„Vorbim despre două echipe puternice care s-au confruntat şi au făcut tot ce au putut pentru a câştiga. Este dezamăgitor că am condus de două ori, dar când înfrunţi o echipă puternică, nu este niciodată uşor şi poţi avea dificultăţi”, a spus antrenorul lui Inter.

Românul a declarat că echipa sa a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a se menține la conducerea jocului. El a precizat că Napoli a reușit să-și impună jocul în primele 20 de minute ale reprizei secunde. Ulterior, echipa sa a revenit și a dominat terenul. În acest context, dat fiind forța echipelor din campionat, Chivu crede că titlul va fi decis între patru formații.

„Au reușit acest lucru în primele 20 de minute ale reprizei a doua, dar apoi noi am ieșit la suprafață prin posesia mingii. Suntem încă dezamăgiți că nu am câștigat meciul direct, dar mergem mai departe. Acest campionat va fi o luptă punct cu punct între 4-5 echipe. Știam asta și așa va fi până la final”, a declarat Chivu potrivit