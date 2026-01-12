B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli

Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 09:10
Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Jonathan Moscrop
Cuprins
  1. Inter Milano scor egal cu campioana Napoli
  2. Declarațiile lui Chivu la finalul meciului

Inter Milano, liderul campionatului de fotbal al Italiei, şi SSC Napoli, deţinătoarea titlului, au încheiat nedecis, scor 2-2, pe stadionul San Siro. Meciul s-a disputat în cadrul etapei cu numărul 20 din Serie A la fotbal.

Inter Milano scor egal cu campioana Napoli

În debutul meciului de pe San Siro, tehnicianul român Cristian Chivu a primit trofeul ce răsplătește cel mai bun antrenor din Serie A, pentru luna decembrie. Cu românul pe bancă, milanezii nu au reușit să câștige derby-ul etapei, duminică seara, acasă, pe arena San Siro.

Deși a condus, de două ori, pe tabelă, prin golurile lui Federico Dimarco (9) şi Hakan Calhanoglou (73 din penalty), Inter Milano s-a văzut egalată de fiecare dată. Napoli a restabilit echilibrul pe tabelă prin Scott McTominay (26, 81). Mai mult, milanezii au ratat șansa de a obține victoria, pe finalul jocului, când Henrih Mhitarian a lovit bara (90+3).

Gruparea „nerazzurra” a început derby-ul cu Napoli din poziția de lider al clasamentului, după o serie de şase victorii consecutive.

Chiar și așa, în urma rezultatului de egalitate, echipa lui Chivu se menține în fruntea clasamentului, cu 43 de puncte. Este urmată, la trei puncte diferență, de rivala locală, AC Milan, care a remizat, la rândul ei, pe terenul formaţiei Fiorentina (1-1). Locul trei în clasament este ocupat de Napoli, la egalitate de puncte (39) cu AS Roma, învingătoare sâmbătă în meciul cu Sassuolo (2-0).

Declarațiile lui Chivu la finalul meciului

La final, după ce scorul a rămas egal, pe tabela de marcaj, Cristian Chivu și-a exprimat regretul că echipa sa, Inter Milano, nu a reușit să obțină cele trei puncte. El a subliniat că va continua lupta, însă, pentru a-și atinge obiectivele propuse.

„Vorbim despre două echipe puternice care s-au confruntat şi au făcut tot ce au putut pentru a câştiga. Este dezamăgitor că am condus de două ori, dar când înfrunţi o echipă puternică, nu este niciodată uşor şi poţi avea dificultăţi”, a spus antrenorul lui Inter.

Românul a declarat că echipa sa a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a se menține la conducerea jocului. El a precizat că Napoli a reușit să-și impună jocul în primele 20 de minute ale reprizei secunde. Ulterior, echipa sa a revenit și a dominat terenul. În acest context, dat fiind forța echipelor din campionat, Chivu crede că titlul va fi decis între patru formații.

„Au reușit acest lucru în primele 20 de minute ale reprizei a doua, dar apoi noi am ieșit la suprafață prin posesia mingii. Suntem încă dezamăgiți că nu am câștigat meciul direct, dar mergem mai departe. Acest campionat va fi o luptă punct cu punct între 4-5 echipe. Știam asta și așa va fi până la final”, a declarat Chivu potrivit Gazzetta.it 

Tags:
Citește și...
Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
Sport
Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
Sport
Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Sport
Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Emoții pentru PSG în Supercupa Franței. Olympique Marseille a avut victoria în mână, dar a pierdut la penalty
Sport
Emoții pentru PSG în Supercupa Franței. Olympique Marseille a avut victoria în mână, dar a pierdut la penalty
Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
Sport
Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Sport
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor
Sport
Lamine Yamal, cel mai scump jucător din lume. Cât costă spaniolul pe piața transferurilor
Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
Sport
Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
Sport
Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
Ultima oră
10:59 - Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show
10:56 - Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
10:53 - Alarmă la 112 după o descoperire surprinzătoare într-o casă din Botoșani. Ce au găsit jandarmii în bucătăria unui localnic (VIDEO)
10:46 - Greșeala pe care mulți români o fac iarna. Cât de des trebuie aerisită locuința pentru un aer sănătos
10:42 - Lia Olguța Vasilescu sare la Ilie Bolojan. „Nu știm cât mai suportăm”
10:28 - S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă
10:12 - Noaptea cea mai geroasă din această iarnă. Ce temperaturi vor fi înregistrate
10:10 - Incendiu mortal în județul Brașov, un adolescent și-a pierdut viața. Care este cauza izbucnirii flăcărilor
10:09 - Icoana Maicii Domnului Însărcinate, una dintre cele mai rare reprezentări creștine. De ce a stârnit controverse și ce mesaj transmite credincioșilor
09:54 - Concedieri la o instituție de stat vizată de Bolojan, unde au printre cele mai mari salarii. Câți angajați vor fi dați afară