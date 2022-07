Noul acționar al Rapidului, Dan Șucu, a ținut să îl laude pe Gigi Becali

În cadrul unui interviu, fiind întrebat despre modelul de business al celor de la FCSB, Dan Șucu a oferi un răspuns pe măsură.

l-a lăudat pe Gigi Becali pentru că investește din propriul buget, neașteptând ajutorul din partea statului. Dan Șucu a precizat că apreciază și strategia celor de la CFR Cluj, Universitatea Craiova și Farul Constanța, relatează

„Da, este un model (n.r. cel de la FCSB). Eu nu am niciun fel de resentiment față de patronii care își investesc banii lor. Nu am nicio problemă. Nu am nimic nici cu domnul Varga, eu știu că sunt banii lui, pe care i-a investit în clubul lui. Știu că nu este ajutat de primării, consilii locale.

La fel și la domnul Becali. Știu că sunt banii dânsului, așa cum știu că se întâmplă și la Craiova. Mai este, de asemenea, un model excepțional cel al lui Gică Hagi. Nu cred că modelul Sepsi este cel care ar trebui urmat”, a spus Dan Șucu

Gigi Becali nu crede în investițiile promise de Dan Șucu

La prima sa conferință de presă, despre sumele care ar urma să fie direcționate către club în următorii ani. Omologul său de la FCSB, Gigi Becali, privește sceptic asupra acestor informații. El consideră că giuleștenii nu se pot bate cu primele trei echipe din Liga 1 din punct de vedere financiar.

„Pe mine la fotbal nu mă mai interesează să vorbesc eu de Dinamo, de CFR, de Rapid, de Vasile, de Ionică. Eu doar atât știu: Fac concurență cu CFR și cu Craiova la ora asta.

Suta la suta că Rapidul va fi mai puternic cu Șucu decât până acum. Nu cred eu că Șucu o să investească 10 milioane (n.r. 10 milioane de euro), că omul e prea deștept ca să dea 10 milioane. Nu se pot bate cu noi. Noi ne batem cu CFR și cu Craiova”, a spus Gigi Becali.