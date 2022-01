Novak Djokovic: „Am început deja să mă antrenez. Am venit aici să particip la Australian Open”

Novak Djokovic, locul 1 ATP, în vârstă de 34 de ani, a ieșit învingător din procesul cu statul australian, după ce judecătorul care s-a ocupat de cazul lui Djokovic a revocat decizia de anulare a vizei.

La o conferință de presă la Belgrad, fratele lui Novak Djokovic le-a mulțumit susținătorilor tenismenului și a spus că speră ca Novak să iasă din asta ca campion.

„Totul este finalizat, în sfârșit, și Novak este liber. Novak a fost pe terenul de tenis puțin mai devreme, s-a antrenat puțin și așa luptă pentru el însuși – joacă tenis”, a declarat Djordje Djokovic, în cadrul conferinței de presă.

„Novak nu a greșit cu nimic”, a adăugat el, spunând că este încântat că „sistemul legal australian a reușit pentru Djokovic”, potrivit CNN.

De asemenea, și Rafael Nada a rămas alături de tenismenul sârb, considerând că respectul și viitorul lui Novak Djokovic trebuie respectate de către justiția australiană.

„Indiferent dacă eu și Novak suntem de acord sau nu pe unele probleme, justiția a spus că are dreptul să participe la Australian Open și cred că e lucrul corect care trebuie făcut”, a spus Rafel Nada, potrivit Reuters.

În cadrul unei postări pe Twitter, Novak Djokovic le-a mulțumit susținătorilor lui, dar și curții australiene, pentru anularea deciziei privind revocarea vizei tenismenului.

„Sunt încântat și recunoscător că judecătorul a revocat decizia de anulare a vizei mele. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân aici și să încerc să câștig Australian Open. Rămân concentrat pe asta. Am venit aici pentru a juca unul dintre cele mai importante turnee în fața unor fani minunați. Pentru moment, nu pot spune mai multe, dar MULȚUMESC tuturor pentru că mi-ați fost alături în situația asta și m-ați încurajat să rămân puternic”, a scris Djokovic pe pagina sa de Twitter.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022