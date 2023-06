Novak Djokovic, în semifinalele Roland Garros. Sportivul e la doi pași de al 23-lea Grand Slam

Novak Djokovic l-a învins pe Karen Khachanov în sferturile de finală de la Roland Garros, revenind de la un set în spate. în trei seturi, cu scorul de 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4, și continuă cursa pentru cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam din carieră. Djokovic a întâmpinat o opoziție puternică din partea rusului Khachanov, dar și-a folosit experiența și abilitățile sale pentru a obține victoria și a avansa în semifinalele turneului.

Djokovic avansează în semifinalele Roland Garros pentru

În primele două seturi, nicio minge de break. Cu toate acestea, el și-a ridicat nivelul de joc în momentul tie-break-ului din setul al doilea, pe terenul Philippe-Chatrier. După o dispută de trei ore și 38 de minute, Djokovic a reușit să obțină o victorie impresionantă.

Sârbul ajunge astfel la a 12 semifinală din carieră la Roland Garros, scrie .

Triumfă într-o bătălie dificilă și se apropie de poziția de lider ATP

„Cred că a fost jucătorul mai bun în cea mai mare parte a primelor două seturi. Mă chinuiam să-mi găsesc ritmul. Am făcut multe greşeli neforţate şi am intrat în meci destul de lent, destul de leneş, dar am jucat un tie-break perfect în setul al doilea, într-adevăr, şi din acel moment am jucat cu câteva niveluri mai sus decât la început. A fost o mică sperietură spre finalul setului al patrulea, dar am reuşit să câştig opt puncte la rând pentru a încheia”, a declarat Djokovic în interviul de pe teren.

„Este o luptă mare. Este ceva la care te aştepţi în sferturile de finală ale unui Grand Slam. Nu o să ţi se ofere victorii pe tavă. Trebuie să le câştigi, aşa că mă bucur că am depăşit marea provocare de astăzi.”

În sferturile de finală, Novak Djokovic se va confrunta cu un adversar puternic, fie Carlos Alcaraz, fie Stefanos Tsitsipas, al cincilea favorit al turneului. Dacă Djokovic reușește să câștige titlul la Paris pentru a treia oară, el ar putea să-l înlocuiască pe Alcaraz pe locul 1 în clasamentul ATP.