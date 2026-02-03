România va avea un program extrem de încărcat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Tricolorii vor fi prezenți în nu mai puțin de opt discipline, printre care schi alpin, sărituri cu schiurile, sanie, bob, biatlon, schi fond, snowboard și patinaj artistic.
Primele emoții pentru țara noastră apar încă din miercuri, 4 februarie, la 20:30, odată cu debutul la sanie individual masculin. Prima finală importantă vine rapid, sâmbătă, 7 februarie, la ora 20:57, la sărituri cu schiurile, în proba de trambulină normală feminin. Tot în acel weekend debutează și schiul fond, cu skiatlonul feminin programat sâmbătă, de la ora 14:00. Proba masculină va avea loc duminică, 8 februarie, de la ora 13:30.
Biatlonul debutează cu prima finală marți, 10 februarie, la ora 14:30, în proba de 20 km masculin. În schimb, schiul alpin concentrează suspansul în weekendul 14–15 februarie, cu slalom uriaș masculin și feminin, ambele programate la orele 11:00 și 14:30.
Snowboard cross feminin se desfășoară integral vineri, 13 februarie, între orele 11:00 și 15:46. Patinajul artistic feminin aduce programul scurt marți, 17 februarie, la ora 19:45, urmat de marea finală joi, 19 februarie, la ora 20:00.
La bob, primele manșe oficiale sunt programate duminică, 15 februarie, de la ora 11:00. Ultimele clasamente finale se stabilesc duminică, 22 februarie, la ora 13:12, în proba masculină de patru persoane.
Practic, între 4 și 22 februarie, România este zilnic prezentă pe zăpadă și gheață. Finalele decisive sunt răspândite pe tot parcursul competiției.