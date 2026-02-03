Italia se pregătește să devină, timp de peste două săptămâni, centrul sportului mondial. Totul se întâmplă cu ocazia Jocurile Olimpice de iarnă 2026, programate între 6 și 22 februarie. România va fi prezentă la acest mare eveniment, aliniindu-se la start alături de marile națiuni ale sporturilor de iarnă.

Când încep emoțiile și câți sportivi ne reprezintă țara

Startul oficial al Jocurile Olimpice de iarnă 2026 va fi dat vineri, 6 februarie, prin fastuoasa Festivitate de Deschidere găzduită de . Totuși, emoțiile încep mai devreme. Pe 4 și 5 februarie sunt deja programate primele confruntări, cu meciuri de curling și hochei pe gheață, dar și probe spectaculoase de snowboard.

România vine cu o delegație consistentă, nu mai puțin de 29 de sportivi vor reprezenta tricolorul la această ediție. Este un salt important față de ediția din 2022, când țara noastră a avut doar 21 de participanți.

Care este programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026