B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » 29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Ana Beatrice
03 feb. 2026, 09:51
29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Sursă Foto: Facebook - Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Cuprins
  1. Când încep emoțiile și câți sportivi ne reprezintă țara
  2. Care este programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Italia se pregătește să devină, timp de peste două săptămâni, centrul sportului mondial. Totul se întâmplă cu ocazia Jocurile Olimpice de iarnă 2026, programate între 6 și 22 februarie. România va fi prezentă la acest mare eveniment, aliniindu-se la start alături de marile națiuni ale sporturilor de iarnă.

Când încep emoțiile și câți sportivi ne reprezintă țara

Startul oficial al Jocurile Olimpice de iarnă 2026 va fi dat vineri, 6 februarie, prin fastuoasa Festivitate de Deschidere găzduită de Stadio San Siro. Totuși, emoțiile încep mai devreme. Pe 4 și 5 februarie sunt deja programate primele confruntări, cu meciuri de curling și hochei pe gheață, dar și probe spectaculoase de snowboard.

România vine cu o delegație consistentă, nu mai puțin de 29 de sportivi vor reprezenta tricolorul la această ediție. Este un salt important față de ediția din 2022, când țara noastră a avut doar 21 de participanți.

Care este programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

România va avea un program extrem de încărcat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Tricolorii vor fi prezenți în nu mai puțin de opt discipline, printre care schi alpin, sărituri cu schiurile, sanie, bob, biatlon, schi fond, snowboard și patinaj artistic.

Primele emoții pentru țara noastră apar încă din miercuri, 4 februarie, la 20:30, odată cu debutul la sanie individual masculin. Prima finală importantă vine rapid, sâmbătă, 7 februarie, la ora 20:57, la sărituri cu schiurile, în proba de trambulină normală feminin. Tot în acel weekend debutează și schiul fond, cu skiatlonul feminin programat sâmbătă, de la ora 14:00. Proba masculină va avea loc duminică, 8 februarie, de la ora 13:30.

Biatlonul debutează cu prima finală marți, 10 februarie, la ora 14:30, în proba de 20 km masculin. În schimb, schiul alpin concentrează suspansul în weekendul 14–15 februarie, cu slalom uriaș masculin și feminin, ambele programate la orele 11:00 și 14:30.

Snowboard cross feminin se desfășoară integral vineri, 13 februarie, între orele 11:00 și 15:46. Patinajul artistic feminin aduce programul scurt marți, 17 februarie, la ora 19:45, urmat de marea finală joi, 19 februarie, la ora 20:00.

La bob, primele manșe oficiale sunt programate duminică, 15 februarie, de la ora 11:00. Ultimele clasamente finale se stabilesc duminică, 22 februarie, la ora 13:12, în proba masculină de patru persoane.

Practic, între 4 și 22 februarie, România este zilnic prezentă pe zăpadă și gheață. Finalele decisive sunt răspândite pe tot parcursul competiției.

Tags:
Citește și...
Viitorul Jocurilor Olimpice de iarnă, amenințat de încălzirea globală. Doar 52 de locații vor mai fi viabile până în 2050
Sport
Viitorul Jocurilor Olimpice de iarnă, amenințat de încălzirea globală. Doar 52 de locații vor mai fi viabile până în 2050
Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
Sport
Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul României
Sport
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul României
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
Sport
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
(VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
Sport
(VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției
Sport
VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției
FCSB a remizat cu Fenerbahce. Campioana României a fost eliminată din Europa League
Sport
FCSB a remizat cu Fenerbahce. Campioana României a fost eliminată din Europa League
Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)
Sport
Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)
Cristi Chivu, pe banca lui Real Madrid? Când ar putea ajunge antrenorul român pe Santiago Bernabeu
Sport
Cristi Chivu, pe banca lui Real Madrid? Când ar putea ajunge antrenorul român pe Santiago Bernabeu
Atletico Madrid a ajuns pe mâna americanilor. Un fond de investiții, acționar majoritar la echipa spaniolă
Sport
Atletico Madrid a ajuns pe mâna americanilor. Un fond de investiții, acționar majoritar la echipa spaniolă
Ultima oră
10:47 - Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)
10:28 - Fiul unui politician, bătut în faţa unui club din Timişoara. Printre agresori sunt și doi fotbaliști
10:25 - Andreea Bălan se pregătește de nunta cu Victor Cornea. Detalii exclusive despre marele eveniment: „Totul va fi foarte bine”
10:15 - Doi frați români, arestați în Genova. Au jefuit și agresat un tânăr cubanez
10:02 - Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni
09:38 - Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că avem peste 1.500 de companii de stat, cu pierderi foarte mari: „România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra”
09:33 - O biserică din Munții Dolomiți, sufocată de turiști. Autoritățile impun reguli stricte pentru vizitatori
09:14 - Un pacient cu un obuz înfipt în fund a evacuat un spital întreg
09:03 - Cheile de la casă și locul lor în locuință. Gestul simplu care îți poate schimba energia și prosperitatea
08:48 - Gesturi banale, riscuri uriașe. Cinci obiecte care nu trebuie lăsate lângă calorifer