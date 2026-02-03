Viitorul ar putea deveni tot mai incert, pe fondul încălzirii globale. Potrivit unui studiu recent, schimbările climatice reduc rapid numărul locațiilor capabile să găzduiască acest eveniment la standarde sigure.

Cercetătorii avertizează că, până în anul 2050, doar 52 de locații vor mai fi considerate fiabile din punct de vedere climatic. Mai îngrijorător, până în 2080, acest număr ar putea coborî la doar 46.

Cât timp vor mai putea rezista Jocurile de iarnă în fața încălzirii globale

Realitatea din teren arată deja cât de fragil a devenit acest tip de competiție. Zăpada artificială este folosită tot mai des, iar impactul asupra mediului începe să ridice semne serioase de întrebare. Potrivit unui studiu citat de , una dintre soluțiile analizate este separarea Jocurilor Olimpice de cele Paralimpice, pentru a crește șansele unor condiții climatice stabile.

Temperaturile neobișnuit de ridicate din luna decembrie reprezintă deja un semnal clar de alarmă. Specialiștii avertizează că nici măcar zăpada artificială nu va putea compensa, pe termen lung, efectele schimbărilor climatice. Studiul din 2024 estimează că, până la mijlocul acestui secol, mai puțin de 20 de țări ar putea îndeplini criteriile necesare pentru a găzdui competiția.

Mai mult, o cercetare publicată recent de aceiași autori analizează situația actuală a Jocurilor de iarnă. Studiul propune modalități concrete prin care Jocurile Olimpice și Paralimpice ar putea deveni mai rezistente în fața schimbărilor climatice. „Vedeți că numărul locurilor fiabile din punct de vedere climatic continuă să scadă, deoarece lucrurile se încălzesc, iar straturile de zăpadă sunt mai afectate în timp”, a spus Daniel Scott, autorul studiului și profesor la .

Câte locații vor mai putea susține Jocurile de iarnă în viitor

Pe măsură ce clima continuă să se încălzească, lista orașelor capabile să găzduiască Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă se restrânge. Situația devine tot mai alarmantă de la un an la altul. În 2024, un studiu comandat de Comitetul Olimpic Internațional a evaluat capacitatea orașelor de a găzdui competițiile de iarnă. Analiza arăta că, la acel moment, 93 de locații dispuneau deja de infrastructura necesară. Însă proiecțiile sunt sumbre. Dacă emisiile globale rămân la nivelul actual, doar 52 dintre aceste locații vor mai fi considerate fiabile din punct de vedere climatic până în anii 2050. Mai mult, până în 2080, numărul lor ar putea scădea și mai mult, ajungând la doar 46.

Pentru a primi acest statut, o locație trebuie să poată garanta un strat de zăpadă adecvat în 90% din cazuri. De asemenea, sunt necesare temperaturi zilnice de îngheț între decembrie și , esențiale pentru producerea zăpezii artificiale. Europa, regiunea care a găzduit cele mai multe ediții ale Jocurilor, este și cea mai afectată, pierzând rapid teren în principal din cauza altitudinilor mai joase. „Altitudinea chiar face diferența”, a explicat autorul studiului.

Cea mai sensibilă problemă rămâne însă organizarea Jocurilor Paralimpice, care au loc la o lună după Olimpiadă, când condițiile meteo se degradează rapid.