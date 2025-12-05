B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare

Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare

Adrian Teampău
05 dec. 2025, 19:57
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Obligații noi pentru asociațiile sportive
  2. Ce pași trebuie urmați pentru autorizare

Obligații noi pentru proprietarii sălile de sport, asociațiile sportive și instructorii autorizați să desfășoare activități de culturism şi fitness. Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008.

Obligații noi pentru asociațiile sportive

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008. Este vorba despre legea privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Normele introduc obligații noi pentru persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness. Acesta vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.

Normelor metodologice adoptate stabilesc condițiile în care se desfășoară activitatea în sălile de culturism şi/sau fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.

Aceste structuri vor trebui să obțină un certificat de la Agenţia Naţională Anti-Doping. Documentul are o valabilitate de trei ani și poate fi prelungit. Pentru prelungire, solicitantul trebuie să depună o cerere scrisă către Agenție, cu 60 de zile anterior datei de expirare.

Conform noilor reglementări, certificatul de autorizare trebuie afișat la sala de culturism sau fitness într-un loc accesibil şi vizibil pentru public.

Ce pași trebuie urmați pentru autorizare

Actul normativ stipulează care sunt actele necesare obținerii documentului și pașii care trebuie parcurși de fiecare solicitant. Acesta poate fi suspendat în cazul în care Agenţia Naţională Anti-Doping constată modificări ale elementelor de identificare care nu au fost notificate de către deţinătorul documentului în termenul prevăzut de lege.

Totodată, este reglementat modul de supraveghere a respectării regimului juridic al substanţelor dopante de către Agenţia Naţională Anti-Doping. Inspectorii agenției pot verifica documentele și pot face controale.

În cazul constatării încălcării reglementărilor anti-doping pot fi aplicate sancțiuni contravenţionale. De asemenea, substanţele dopante de risc şi alte bunuri pot fi confiscate. Acestea vor trebui predate în termen de 24 de ore, pe bază de proces verbal, responsabilului Camerei pentru produse cu substanţe dopante, pentru a fi distruse. Acest responsabil este desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

Tags:
Citește și...
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Sport
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
Sport
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Sport
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Sport
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Sport
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Sport
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Sport
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Sport
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Sport
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial
Sport
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial
Ultima oră
21:43 - Răsturnare de situație pe ultima sută de metri: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală, potrivit celui mai recent sondaj. Pe ce locuri se află Ciucu, Băluță, Drulă și Ciceală
21:41 - Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
21:26 - Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane
21:03 - Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar
20:51 - Evenimente organizate în weekendul de Moș Nicolae: Ce poți face dacă te afli în Banat, Ardeal, Moldova, Dobrogea sau pe litoral
20:40 - Investigație Gândul: Ce scrie în actele oficiale cu privire la proveniența banilor familiei Baluță pentru afacerile imobiliare
20:38 - Alimentarea cu apă în Prahova, reluată vineri seara. Locuitorii din județ au primit mesaj RO-Alert. Ce avertisment au transmis autoritățile
20:29 - Flagrant la Poliția Giurgiu. Un comisar șef a fost prins în timp ce primea șpagă
20:04 - Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
19:45 - Ministerul Educației introduce reguli noi pentru elevi și profesori. Ce presupune noul ordin privind temele pentru acasă