Obligații noi pentru proprietarii sălile de sport, asociațiile sportive și instructorii autorizați să desfășoare activități de şi fitness. Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008.

Obligații noi pentru asociațiile sportive

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea prevederilor . Este vorba despre legea privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Normele introduc obligații noi pentru persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness. Acesta vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.

Normelor metodologice adoptate stabilesc condițiile în care se desfășoară activitatea în sălile de culturism şi/sau fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.

Aceste structuri vor trebui să obțină un certificat de la Agenţia Naţională Anti-Doping. Documentul are o valabilitate de trei ani și poate fi prelungit. Pentru prelungire, solicitantul trebuie să depună o cerere scrisă către Agenție, cu 60 de zile anterior datei de expirare.

Conform noilor reglementări, trebuie afișat la sala de culturism sau fitness într-un loc accesibil şi vizibil pentru public.

Ce pași trebuie urmați pentru autorizare

stipulează care sunt actele necesare obținerii documentului și pașii care trebuie parcurși de fiecare solicitant. Acesta poate fi suspendat în cazul în care Agenţia Naţională Anti-Doping constată modificări ale elementelor de identificare care nu au fost notificate de către deţinătorul documentului în termenul prevăzut de lege.

Totodată, este reglementat modul de supraveghere a respectării regimului juridic al substanţelor dopante de către Agenţia Naţională Anti-Doping. Inspectorii agenției pot verifica documentele și pot face controale.

În cazul constatării încălcării reglementărilor anti-doping pot fi aplicate sancțiuni contravenţionale. De asemenea, substanţele dopante de risc şi alte bunuri pot fi confiscate. Acestea vor trebui predate în termen de 24 de ore, pe bază de proces verbal, responsabilului Camerei pentru produse cu substanţe dopante, pentru a fi distruse. Acest responsabil este desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.