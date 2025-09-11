De la debutul său ca sfătuitor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus în finala Australian Open din 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câștigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a făcut pereche cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se consolideze ca o mare legendă printre antrenori.

Recent, Patrick Mouratoglou a vorbit despre succesul colaborării sale cu Serena Williams, dar și despre cele mai tensionate momente.

Ce a spus Patrick Mouratoglou despre colaborarea cu Serena Williams

“A existat o mare încredere de ambele părți – într-adevăr, o încredere deplină. Ne alimentam reciproc în ceea ce privește motivația. O cunoșteam perfect, cum să o împing, să o motivez, să o provoc să fie mai competitivă.

Am început într-o perioadă dificilă. Nu mai câștigase un turneu de Grand Slam de doi ani și a suferit o înfrângere în prima rundă a unui turneu de Grand Slam pentru prima dată în carieră [în fața Virginiei Razzano la French Open din 2012]. Când se întâmplă așa ceva, chiar și cele mai bune concurente încep să gândească puțin diferit – iar asta le afectează calitatea atunci când concurează”, a precizat Mouratoglou pentru .

Potrivit lui Patrick Mouratoglou, câștigara al doilea titlu la Roland Garros a fost cel mai dificil turneu pentru Serena Williams:

“La momentul respectiv îl câștigase o singură dată, în 2002. [La începutul] anului 2013, după ce am readus-o pe locul 1 în lume, mi-a spus: „Chiar vreau să-l câștig din nou. Poți să-mi faci un plan?” Așa că am făcut niște lucruri care poate sună puțin nebunești. Mergând la Madrid, pregătirea noastră pentru Roland Garros, i-am spus: „Dacă vrei să câștigi acest turneu, trebuie să o faci servind doar la al doilea serviciu, pentru că nu vreau să primești puncte gratuite.” Asta a obligat-o să lucreze la fiecare punct de la primul până la ultimul meci și i-a dat atât de multă încredere în a juca pe zgură [Williams a înregistrat un record de 28-0 pe zgură în acel an]. Acestea sunt tipurile de provocări pe care Serena le-ar adora, pentru că deja câștiga mult”.

Mouratoglou, dezvăluiri despre problemele cu kilogramele în plus ale Serenei Williams

Mouratoglou a precizat că tenisul este un sport în care nu-ți poți permite să fii supraponderal, pentru că presiunea asupra articulațiilor și asupra întregului corp este atât de mare încât șansele de accidentare cresc considerabil. El a vorbit cum a gestionat acest subiect cu Serena Williams:

“Oh, îmi amintesc foarte bine. A fost după sarcină – nu imediat după; știu că aceste lucruri necesită timp. I-am spus: „Ascultă, acesta nu este un comentariu despre cum arăți. Nu este problema mea.” Dar tenisul este un sport în care nu-ți poți permite să fii supraponderal. În primul rând, presiunea asupra articulațiilor și a tuturor lucrurilor este atât de mare încât șansele tale devin mult mai mari. În al doilea rând, este un sport în care schimbi direcția tot timpul și cu multă viteză. Chiar și un kilogram în plus este mult. Când mergi cu viteză maximă într-o singură direcție cu un kilogram în plus și apoi trebuie să te oprești și să revii, timpul pe care îl pierzi este cu adevărat important. Uită-te doar la cei mai buni jucători din lume – Alcaraz, , Djokovic. Gândește-te la mișcarea lor. Greutatea îi afecta mișcarea”.

Cum a recaționat Serena Williams

Patrick Mouratoglou a recunoscut că nu a fost o discuție ușoară cu Serena Williams pe această temă:

“În cazul Serenei, era mai în vârstă – așa că, bineînțeles, corpul nu își va reveni la fel ca înainte, iar riscul de accidentare este și mai mare. Ne-am certat câteva pe această temă. Îmi amintesc că nu i-a plăcut când am spus asta pentru că a crezut că o judec. Dar i-am tot spus: Nu-mi pasă de aspectul tău. Nu este treaba mea. Treaba mea este tenisul tău. Dacă vrei să te întorci în vârf și să faci istorie, atunci trebuie să fim foarte eficienți la fiecare nivel – inclusiv la acesta, care pentru mine a fost elementul cheie”.