Patrick Mouratoglou, pus la zid de americani după ce și-a asumat vina în cazul Simonei Halep

Patrick Mouratoglou a fost criticat de jurnaliștii americani după ce și-a recunoscut vina în în care este implicată Simona Halep. Jurnalist american Ben Rothenberg, unul dintre cei mai buni specialiști în tenis l-a criticat pe Patrick Mouratoglou, care și-a asumat vina pentru faptul că Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control antidoping.

Ben Rothenberg a spus într-un pesaj publicat pe platforma X că explicațiile lui Patrick Mouratoglou erau necesare mai devreme:

„Acesta este un pas mare, dar care vine târziu, din partea lui Patrick Mouratoglou care își asumă vina pentru rolul său în testul pozitiv al Simonei Halep. La TAS, pentru Halep va fi totuși o provocare, deoarece cantitatea de Roxadustat găsită la test a avut o concentrație mult mai mare decât cea găsită în supliment”, a scris Rothenberg pe platforma X.

This is a big, overdue step from Mouratoglou to take blame for his role in the Halep positive doping test.

Halep still has a challenge at CAS, however, because the amount of Rosa dust at she tested positive for was a much higher concentration than found in the supplement.

