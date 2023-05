Patronul CFR-ului condamnă comportamentul lui Dan Petrescu: „Ne pierdem identitatea, ceea ce este infinit mai grav decât un rezultat sau un campionat ratat”

Dan Petrescu nu s-a mai putut controla și la finalul meciului dintre CFR Cluj – Farul, terminat cu scorul 1-2, în cadrul ultimei etape a play-off-ului Super Ligii.

Se pare că acesta a avut mai multe reproșuri la adresa adversarilor, dar și a arbitrilor.

Ioan Varga, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu

Ioan Varga, patronul CFR-ului, condamnă comportamentul lui Dan Petrescu. Mai mult, acesta a prezentat scuze în numele clubului pentru incidentele provocate de către antrenor.

„Îmi cer scuze în nume personal și al clubului CFR Cluj pentru incidentele de aseară. Nu aceasta este imaginea CFR Cluj, ci blazonul că în ultimii cinci ani am fost campionii României.

Indiferent de presiune, trebuie întotdeauna să ne respectăm blazonul. Felicit echipa Farul Constanța pentru titlul de campioană și pentru modul în care au jucat aseară la club. Acesta este drumul!

Aceasta este calea, calea corectitudinii sportive cu orice preț. Dacă ne abatem de la ea, pierdem însăși esența fotbalului și esența clubului CFR Cluj. Ne pierdem identitatea, ceea ce este infinit mai grav decât un rezultat sau un campionat ratat.

Vă asigur că, atât timp cât voi fi patron aici, nu veți mai vedea asemenea scene la CFR. Indiferent de cât am fi de supărați, indiferent dacă am avut dreptate sau nu. Trebuie să producem fotbal, nu frustrări. Forța CFR Cluj!”, a transmis Ioan Varga către .

Reacția lui Gică Hagi după dialogul aprins cu Dan Petrescu

La conferința de presă de după meci, Gică Hagi a evitat să vorbească despre dialogul cu fostul său coleg din Generația de Aur.

„E clar că Dan, la mentalitatea pe care o are, e supărat. Dar sunt supărările lui, îl înțeleg. Jucătorii m-au făcut să fiu fericit, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Acesta e sportul, întotdeauna unul e fericit și altul dezamăgit. Noi am făcut un an fantastic și suntem fericiți. Ăsta e sportul, așa îți câștigi respectul, am venit să jucăm”, a spus Gică Hagi, după dialogul „aprins” cu Dan Petrescu.