Paul Georgescu a traversat înot strâmtoarea Cook din Noua Zeelandă. Românul a parcurs cei 29 de kilometri într-un timp impresionant

Paul Georgescu Cook din Noua Zeelandă, fiind cea de-a șasea strâmtoare pe care românul reușește să o traverseze în cadrul celui mai important proiect mondial de înot în ape libere: Oceans Seven.

Timp impresionant înregistrat de Paul Georgescu, românul care a traversat strâmtoarea Cook din Noua Zeelandă

Strâmtoarea Cook leagă Insula de Nord a Noii Zeelande cu Insula de Sud, conectând Marea Tasmaniei cu Oceanul Pacific de Sud.

În linie dreaptă, este de 22,5 de kilometri, însă curenții puternici au făcut ca traseul să fie de 29 de kilometri.

„Am prins o zi senină astfel că am avut posibilitatea să văd malul celălalt, un sentiment reconfortant, dar în momentul în care intri în apă distanţele pot fi copleşitoare. Am avut de luptat, timp de mai multe ore, în diferite momente ale traversării, cu un curent puternic. în aceste perioade trebuie să sprintezi pentru a reuşi să depăşeşti respectivele porţiuni altfel rişti să fii deviat de la rută şi să nu mai ajungi pe partea cealaltă. Au fost şi reprize de vânt care au adus valuri destul de mari, care m-au determinat să îmi schimb tehnica de înot. A fost o traversare grea, a treia ca dificultate dintre cele 6 reuşite în cadrul acestui proiect”, a spus Paul Georgescu, potrivit .

Românul a înotat timp de 9 ore într-o apă cu o temperatură de 17 grade.

Ce spune Paul Georgescu despre proiectul mondial de înot în ape libere

Alături de Paul Georgescu au fost și managerul său, Iulian Zamfir, și soția sa, dar și doi dintre înotătorii importanți în ape libere și înghețate: irlandezul Ger Kennedy și neozeelandezul Philip Rush.

„Sunt obosit, dar foarte bucuros pentru că am reuşit traversarea Cook Strait. Acum toate gândurile mele se îndreaptă spre Japonia. Trebuie crescută viteza foarte mult pentru Tsugaru Strait, dar sunt motivat. Oceans Seven este un proiect extrem, extrem de dificil atât din punct de vedere fizic şi psihic, cât şi financiar. Ai nevoie de anduranţă, viteză, adaptare la apa foarte rece, capacitatea de a înota pe timp de noapte, un psihic tare ca să nu-ţi fie frică de ce este sub tine, de fauna marină…”, a mai spus Georgescu.

Proiectul mondial de înot în ape libere, Oceans Seven, implică traversarea a 7 dintre cele mai dificile strâmtori și canale din lume: English Channel, North Channel, Catalina Channel, Kaiwi Channel, Strait of Gibraltar, Cook Strait şi Tsugaru Strait.

„Sunt motivat la maximum să termin proiectul Oceans Seven în această vară şi voi face tot ceea ce depinde de mine atât în pregătirea fizică, cât şi în cea mentală”, a mai spus sportivul român.