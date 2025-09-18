B1 Inregistrari!
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit

Adrian Teampău
18 sept. 2025, 23:10
Cuprins
  1. Ultima echipă antrenată FC Mioveni
  2. Foștii colegi, șocați de moarta lui Florin Marin
  3. Ce spune Gigi Nețoiu despre moartea lui Florin Marin

Florin Marin a murit, la 72 de ani, după două săptămâni pe care le-a petrecut, în stare foarte gravă în spital, la secția ATI. Anunțul a fost confirmat și pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Fostul jucător de fotbal de la Steaua și Rapid suferea de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă. Înainte de deces, Florin Marin a ajuns la o greutate de doar 40 de kilograme, în condițiile în care măsura la 1,87 metri înălțime.

Într-un mesaj pe pagina oficială, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe, în contextul morții fostului fotbalist și antrenor.

„Federația Română de Fotbal a aflat cu profundă tristețe de trecerea în neființă a lui Florin Marin, la vârsta de 72 de ani, fost jucător, antrenor și om dedicat fotbalului românesc. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, Florin Marin a jucat pentru Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat. Ulterior, ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1, dar a fost antrenor principal și la echipa națională de fotbal Under 21. De asemenea a stat pe banca tehnică a primei reprezentative, ca antrenor secund, în mandatul lui Victor Pițurcă.

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră. Dumnezeu să-l odihnească!”, se mai arată în comunicatul FRF.

Ultima echipă antrenată FC Mioveni

Ca antrenor, Florin Marin a pregătit mai multe echipe din Liga 1, respectiv Farul Constanța, Ceahlăul Piatra Neamț, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Oțelul Galați, Poli Timișoara și FC Voluntari.

Ultima oară, Florin Marin a antrenat în 2017, pentru o scurtă perioadă de timp, pe CS Mioveni. Aici a avut un scurt mandat pe banca tehnică.

La finalul anului 2024, tehnicianul a fost anunțat de Gigi Nețoiu pe banca lui FC Voluntari. Florin Marin s-a văzut nevoit să părăsească echipa după doar câteva săptămâni din cauza problemelor de sănătate care se agravau.

Florin Marin a avut două mandate scurte ca antrenor principal la Craiova, în 2000 și în perioada 2001–2002.El a pregătit-o de două ori și pe Dinamo. Prima dată a ajuns în Ștefan cel Mare în 2002. Patru ani mai târziu a revenit la echipă, ca antrenor, la insistențele lui Gigi Nețoiu, de care era apropiat. A stat pe bancă doar 11 meciuri.

Foștii colegi, șocați de moarta lui Florin Marin

Vestea morții fostului antrenor secund al echipei naționale a României l-a lăsat fără cuvinte pe Anghel Iordănescu. Cei doi au fost colegi de echipă, între 1976 și 1982, la Steaua București

„Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special”, a spus Iordănescu pentru iAMsport.ro

De asemenea, Marcel Răducanu, fost coleg la Steaua, a oferit o reacție după moartaea fostului său coleg. Afectat, Răducanu a spus că poate este mai bine că s-a întâmplat, având în vedere starea de sănătate.

„Nu-mi vine să cred, Doamne… Era de așteptat, și doctorul de acolo spunea că nu mai are mult, poate că e mai bine așa decât să se chinuie. Se chinuiau și el, și soția, este tragic rău de tot, m-a șocat complet”, a spus Marcel Răducanu pentru sursa citată mai sus

Ce spune Gigi Nețoiu despre moartea lui Florin Marin

Gigi Nețoiu care a avut o relație specială cu Florin Marin s-a arătat devastat de moartea acestuia. El a apreciat că fostul antrenor nu a mai dorit să trăiască din cauza gravelor probleme medicale cu care se confrunta. Din acest motiv a refuzat orice formă de ajutor și susținere.

„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova. Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate.

În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut. Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a declarat Gigi Nețoiu pentru fanatik.ro.

