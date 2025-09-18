Florin Marin , la 72 de ani, după două săptămâni pe care le-a petrecut, în stare foarte gravă în spital, la secția ATI. Anunțul a fost confirmat și pe site-ul oficial al Federației Române de .

A murit fostul antrenor Florin Marin

Fostul jucător de fotbal de la și Rapid suferea de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă. Înainte de deces, Florin Marin a ajuns la o greutate de doar 40 de kilograme, în condițiile în care măsura la 1,87 metri înălțime.

Într-un mesaj pe pagina oficială, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe, în contextul morții fostului fotbalist și antrenor.

„Federația Română de Fotbal a aflat cu profundă tristețe de trecerea în neființă a lui Florin Marin, la vârsta de 72 de ani, fost jucător, antrenor și om dedicat fotbalului românesc. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, Florin Marin a jucat pentru Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat. Ulterior, ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1, dar a fost antrenor principal și la echipa națională de fotbal Under 21. De asemenea a stat pe banca tehnică a primei reprezentative, ca antrenor secund, în mandatul lui Victor Pițurcă.

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră. Dumnezeu să-l odihnească!”, se mai arată în comunicatul .

Ultima echipă antrenată FC Mioveni

Ca antrenor, Florin Marin a pregătit mai multe echipe din Liga 1, respectiv Farul Constanța, Ceahlăul Piatra Neamț, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Oțelul Galați, Poli Timișoara și FC Voluntari.

Ultima oară, Florin Marin a antrenat în 2017, pentru o scurtă perioadă de timp, pe CS Mioveni. Aici a avut un scurt mandat pe banca tehnică.

La finalul anului 2024, tehnicianul a fost anunțat de Gigi Nețoiu pe banca lui FC Voluntari. Florin Marin s-a văzut nevoit să părăsească echipa după doar câteva săptămâni din cauza problemelor de sănătate care se agravau.

Florin Marin a avut două mandate scurte ca antrenor principal la Craiova, în 2000 și în perioada 2001–2002.El a pregătit-o de două ori și pe Dinamo. Prima dată a ajuns în Ștefan cel Mare în 2002. Patru ani mai târziu a revenit la echipă, ca antrenor, la insistențele lui Gigi Nețoiu, de care era apropiat. A stat pe bancă doar 11 meciuri.

Foștii colegi, șocați de moarta lui Florin Marin

Vestea morții fostului antrenor secund al echipei naționale a României l-a lăsat fără cuvinte pe Anghel Iordănescu. Cei doi au fost colegi de echipă, între 1976 și 1982, la Steaua București

„Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special”, a spus Iordănescu pentru iAMsport.ro

De asemenea, Marcel Răducanu, fost coleg la Steaua, a oferit o reacție după moartaea fostului său coleg. Afectat, Răducanu a spus că poate este mai bine că s-a întâmplat, având în vedere starea de sănătate.

„Nu-mi vine să cred, Doamne… Era de așteptat, și doctorul de acolo spunea că nu mai are mult, poate că e mai bine așa decât să se chinuie. Se chinuiau și el, și soția, este tragic rău de tot, m-a șocat complet”, a spus Marcel Răducanu pentru sursa citată mai sus