Jose Mourinho și-a găsit o nouă echipă după ce a fost concediat, la finalul lunii august, de Fenerbahce, din cauza ratării calificării în faza principală a Ligii Campionilor. Turcii și-au luat adio de la celebrul antrenor după un singur sezon.

Răsturnare de situație în cazul lui Jose Mourinho

Răsturnare de situație în cazul tehnicianului portughez, care este dat ca viitor antrenor al echipei Benfica Lisabona. Este vorba despre gruparea care a eliminat-o pe Fenerbahce din faza principală a Ligii Campionilor. Fenerbahce a pierdut calificarea în play-off, în fața Benficăi, după ce a pierdut în Portugalia (0-1) și a făcut egal acasă (0-0).

Tehnicianul portughez, în vârstă de 62 de ani, urmează să fie anunțat oficial ca antrenor al echipei de fotbal Benfica Lisabona, anunță presa din Portugalia. Jose Mourinho a mai pregătit-o pe Benfica, la începutul carierei de antrenor, în anul 2001.

Tehnicianul preia echipa într-un moment destul de complicat, după înfrângerea suferită în Liga Campionilor, în fața azerilor de la Qarabağ. Portughezii au pierdut cu scorul 2-3, în fața unei echipe care n-ar fi trebuit să le pună probleme. Benfica a decis, în acest context, să pună capăt colaborării cu antrenorul Bruno Lage (49 de ani).

Astfel, postul de antrenor a rămas vacant, în vreme ce Jose Mourinho este în căutarea altei echipe după despărțirea de Fener.

Negocierile sunt într-un stadiu avansat

Presa sportivă din Portugalia susține că negocierile dintre conducerea clubului și antrenorul Jose Mourinho sunt într-un stadiu destul de avansat. Cele două părți pregătesc ultimele detalii înainte de parafarea unui acord. Jurnaliștii susțin că sunt șanse mari ca înțelegerea să fie parafată rapid, iar tehnicianul să apară pe banca tehnică în acest weekend.

are programat un joc, în campionatul Portugaliei, cu AFS, în deplasare. Meciul se va juca sâmbătă, cu începere de la ora locală 20.00.

În actualul sezon, echipa se află pe locul patru, la distanță de cinci puncte față de liderul FC Porto. Benfica are un meci mai puțin disputat și are la activ un bilanț foarte bun, trei victorii și un egal.

Cartea de vizită a lui Jose Mourinho

Tehnicianul portughez are o carte de vizită mai mult decât impresionantă. De-a lungul carierei sale, Jose Mourinho a antrenat echipe importante precum FC Porto, Chelsea Londra, Internazionale Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma și Fenerbahçe.

El a reușit să obțină, de pe banca tehnică, mai multe trofee importante, ceea ce l-a făcut unul dintr cei mai bine plătiți antrenori de . În palmaresul său se găsesc două trofee de Liga Campionilor, cucerite cu FC Porto, în ediția 2003/2004, și cu Inter Milano, în ediția 2009/2010. De asemenea, a pregătit nume grele din fotbalul mondial precum Samuel Eto’o, Júlio César, Wesley Sneijder, dar și pe românul Cristi Chivu.

Concediat după eșecul din Liga Campionilor

Portughezul Jose Mourinho a fost demis din funcția de antrenor al echipei turce Fenerbahce, după eliminarea din Liga Campionilor. Gruparea din Turcia a pierdut calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.

În urma acestui eșec, Fener a retrogradat în grupa principală din Europa League, spre dezamăgirea suporterilor turci. Drept urmare, a conducerea clubului a decis să se despartă, așa cum se întâmplă, de regulă, în astfel de situații, de antrenor

„Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit. Îi mulțumim pentru eforturile depuse până acum pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în carieră”, a transmis conducerea clublui Fenerbahce.

Un antrenor care face avere din compensațiile pentru concediere

De-a lungul carierei sale de antrenor, Jose Mourinho a acumulat o sumă impresionantă, estimată la peste 100 milioane euro, din financiare pentru concediere. Potrivit publicației , antrenorul portughez ar fi încasat compensații de 108 milioane euro în cei 25 de ani de antrenorat.

Mourinho a avut unsprezece experienţe în calitate de antrenor principal, pregătind echipe din Portugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia. De fiecare dată când a fost concediat, în șapte cazuri, până acum, banii încasați au fost pe măsura valorii sale. De exmplu, după despărțirea de Fenerbahce, antrenorul a primit o compnesație, de la conducerea clubului, de 15 milioane de euro.