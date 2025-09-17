B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat

Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat

Adrian Teampău
17 sept. 2025, 14:37
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Foto: Facebook/ Jose Mourinho
Cuprins
  1. Răsturnare de situație în cazul lui Jose Mourinho
  2. Negocierile sunt într-un stadiu avansat
  3. Cartea de vizită a lui Jose Mourinho
  4. Concediat după eșecul din Liga Campionilor
  5. Un antrenor care face avere din compensațiile pentru concediere

Jose Mourinho și-a găsit o nouă echipă după ce a fost concediat, la finalul lunii august, de Fenerbahce, din cauza ratării calificării în faza principală a Ligii Campionilor. Turcii și-au luat adio de la celebrul antrenor după un singur sezon.

Răsturnare de situație în cazul lui Jose Mourinho

Răsturnare de situație în cazul tehnicianului portughez, care este dat ca viitor antrenor al echipei Benfica Lisabona. Este vorba despre gruparea care a eliminat-o pe Fenerbahce din faza principală a Ligii Campionilor. Fenerbahce a pierdut calificarea în play-off, în fața Benficăi, după ce a pierdut în Portugalia (0-1) și a făcut egal acasă (0-0).

Tehnicianul portughez, în vârstă de 62 de ani, urmează să fie anunțat oficial ca antrenor al echipei de fotbal Benfica Lisabona, anunță presa din Portugalia. Jose Mourinho a mai pregătit-o pe Benfica, la începutul carierei de antrenor, în anul 2001.

Tehnicianul preia echipa într-un moment destul de complicat, după înfrângerea suferită în Liga Campionilor, în fața azerilor de la Qarabağ. Portughezii au pierdut cu scorul 2-3, în fața unei echipe care n-ar fi trebuit să le pună probleme. Benfica a decis, în acest context, să pună capăt colaborării cu antrenorul Bruno Lage (49 de ani).

Astfel, postul de antrenor a rămas vacant, în vreme ce Jose Mourinho este în căutarea altei echipe după despărțirea de Fener.

Negocierile sunt într-un stadiu avansat

Presa sportivă din Portugalia susține că negocierile dintre conducerea clubului și antrenorul Jose Mourinho sunt într-un stadiu destul de avansat. Cele două părți pregătesc ultimele detalii înainte de parafarea unui acord. Jurnaliștii susțin că sunt șanse mari ca înțelegerea să fie parafată rapid, iar tehnicianul să apară pe banca tehnică în acest weekend.

Benfica are programat un joc, în campionatul Portugaliei, cu AFS, în deplasare. Meciul se va juca sâmbătă, cu începere de la ora locală 20.00.

În actualul sezon, echipa se află pe locul patru, la distanță de cinci puncte față de liderul FC Porto. Benfica are un meci mai puțin disputat și are la activ un bilanț foarte bun, trei victorii și un egal.

Cartea de vizită a lui Jose Mourinho

Tehnicianul portughez are o carte de vizită mai mult decât impresionantă. De-a lungul carierei sale, Jose Mourinho a antrenat echipe importante precum FC Porto, Chelsea Londra, Internazionale Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma și Fenerbahçe.

El a reușit să obțină, de pe banca tehnică, mai multe trofee importante, ceea ce l-a făcut unul dintr cei mai bine plătiți antrenori de fotbal. În palmaresul său se găsesc două trofee de Liga Campionilor, cucerite cu FC Porto, în ediția 2003/2004, și cu Inter Milano, în ediția 2009/2010. De asemenea, a pregătit nume grele din fotbalul mondial precum Samuel Eto’o, Júlio César, Wesley Sneijder, dar și pe românul Cristi Chivu.

Concediat după eșecul din Liga Campionilor

Portughezul Jose Mourinho a fost demis din funcția de antrenor al echipei turce Fenerbahce, după eliminarea din Liga Campionilor. Gruparea din Turcia a pierdut calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.

În urma acestui eșec, Fener a retrogradat în grupa principală din Europa League, spre dezamăgirea suporterilor turci. Drept urmare, a conducerea clubului a decis să se despartă, așa cum se întâmplă, de regulă, în astfel de situații, de antrenor

„Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit. Îi mulțumim pentru eforturile depuse până acum pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în carieră”, a transmis conducerea clublui Fenerbahce.

Un antrenor care face avere din compensațiile pentru concediere

De-a lungul carierei sale de antrenor, Jose Mourinho a acumulat o sumă impresionantă, estimată la peste 100 milioane euro, din compensații financiare pentru concediere. Potrivit publicației Record, antrenorul portughez ar fi încasat compensații de 108 milioane euro în cei 25 de ani de antrenorat.

Mourinho a avut unsprezece experienţe în calitate de antrenor principal, pregătind echipe din Portugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia. De fiecare dată când a fost concediat, în șapte cazuri, până acum, banii încasați au fost pe măsura valorii sale. De exmplu, după despărțirea de Fenerbahce, antrenorul a primit o compnesație, de la conducerea clubului, de 15 milioane de euro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Sport
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sport
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Sport
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Steaua în Liga 1? Șeful MApN a făcut anunțul! Ce a declarat Ionuț Moșteanu+Nicolae Ciucă s-ar fi opus ca un milionar străin să preia clubul
Sport
Steaua în Liga 1? Șeful MApN a făcut anunțul! Ce a declarat Ionuț Moșteanu+Nicolae Ciucă s-ar fi opus ca un milionar străin să preia clubul
Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”
Sport
Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”
Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
Sport
Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
Sport
Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Sport
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Sport
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Sport
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Ultima oră
15:44 - Trump și Melania, întâmpinați de Regele Charles cu o ceremonie istorică, cu cea mai mare gardă de onoare din ultimii 500 de ani. Care este, de fapt, miza acestei vizite în Marea Britanie
15:30 - Ultimele momente ale unui turist atacat de un urs. Ar fi fost împins într-o râpă
15:17 - România, pe primul loc în Europa la scumpiri. Inflația a depășit de trei ori media UE
15:09 - Un aliment banal te poate scăpa de țiuitul din urechi. Ce spun cercetătorii
15:06 - Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
14:57 - Cum a murit Alexei Navalnîi? Iulia Navalnaya a făcut publice rezultatele testelor efectuate în străinătate: „A fost ucis”
14:55 - Ștefan Floroaica: „Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici”. De ce a cedat la Asia Express
14:35 - Pasajul Ciurel NU mai e „cel mai scump viraj la stânga din România”! Strada Amilcar Săndulescu, proaspăt modernizată, a salvat situația
14:17 - Păcat sau necesitate? Adevărul despre spălatul la mașină duminica
14:17 - Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”