Piers Morgan, un admirator al lui Cristiano Ronaldo, a aruncat internetul în aer după finala Cupei Mondiale: „Da, sunt de acord că tranșează dezbaterea odată pentru totdeauna...”

Piers Morgan, jurnalistul britanic cu care Cristiano Ronaldo a realizat interviul în care a reclamat situația de la Manchester United, a provocat o dezbatere aprinsă pe Twitter cu o postare publicată după finala Cupei Mondiale din Qatar, câștigată de Argentina.

Leo Messi și Cristiano Ronaldo au dominat fotbalul cam un deceniu și jumătate, întrecându-se în recorduri doborâte și titluri cucerite. Principalul argument al fanilor lusitanului era acela că argentinianul nu a câștigat trofee cu echipa sa națională, o situație care s-a schimbat începând cu 2021, când „pumele” s-au impus în sfârșit în Copa America, și care astăzi a căpătat o cu totul altă turnură, prin .

Multă lume consideră că, odată cu câștigarea trofeului suprem în fotbalul internațional, Leo Messi s-a consacrat drept cel mai bun jucător din istoria fotbalului – totuși, nu este și cazul lui Piers Morgan, care îl vede în continuare mai bun pe Ronaldo.

„Da, sunt de acord că tranșează dezbaterea odată pentru totdeauna…”, a scris jurnalistul, atașând lângă Cristiano un emoticon cu un țap, de la englezescul „goat” – „greatest of all time”, sau cel mai bun din toate timpurile.

Yes, I agree that settles the debate once and for all… is the 🐐

— Piers Morgan (@piersmorgan)