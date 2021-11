Piesa de adio ascultată de jucătorii naționalei, în vestiar / Rădoi recunoaște: „Trebuie să realizezi ceva măreț la nivel de club pentru a ajunge la națională”

Mirel Rădoi și-a anunțat oficial despărțirea de echipa națională de fotbal a României duminică seara, după victoria cu Liechtenstein, cu scorul de 2-0. În timpul conferinței de presă, selecționerul și jurnaliștii i-au auzit pe fotbaliști în timp ce ascultau muzică în vestiar. Astfel, în timp ce Rădoi discuta cu reprezentanții media, pe fundal s-a auzit celebra melodie interpretată de Sarah Brightman și Andrea Bocelli, „Time to say goodbye”.

Rădoi nu și-a făcut planurile de viitor, după încetarea mandatului la naționala României.

„Nu ştiu ce voi face mai departe în carieră, nu m-am gândit. Îmi era uşor să le spun şi jucătorilor că am semnat cu altă echipă, scăpam şi de câteva lacrimi date în vestiar… nu ei, ci eu… şi mergeam acasă liniştit. Şi bărbaţii mai plâng câteodată. Nu am mai plâns de acum şase ani, de când a născut soţia mea. Şi atunci nu am fost prezent pentru că eram tot în cantonament, la FCSB”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.

Mirel Rădoi recunoaște: „Trebuie să realizezi ceva măreț la nivel de club pentru a ajunge la națională”

În opinia lui Rădoi, un antrenor trebuie să aibă realizări notabile la nivel club, pentru a putea prelua apoi o națională.

„Nu mă văd întorcându-mă la naţională prea curând. Ca să te poţi întoarce la echipa naţională trebuie să treacă câţiva ani, trebuie să vină altă generaţie, pentru că altfel chiar nu văd rostul. Deci pot să spun că m-aş vedea, dar nu prea curând. Şi pentru asta la echipele de club trebuie să realizezi ceva măreţ ca să poţi să vii la naţională. Adică o ocupă, un campionat, o competiţie europeană”, a mai punctat selecționerul.

Mirel Rădoi a preluat naționala în noiembrie 2019, după ce postul de selecționer a rămas vacant, în urma plecării lui Cosmin Contra.

Înainte de a prelua naționala, Mirel Rădoi nu a avut rezultate notabile la nivel de club. A stat pe banca FCSB timp de câteva partide, unde a înregistrat performanțe modeste, iar mai apoi a fost adus ca selecționer la tineret, în locul lui Daniel Isăilă, care a avut un parcurs excelent în preliminariile pentru Europeanul de tineret.

La EURO, în 2019, Mirel Rădoi a ajuns până în semifinale. Astfel, și-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice, după o pauză de 56 de ani.