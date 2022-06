Postarea serii după triumful lui David Popovici la Campionatul Mondial de Natație. Imaginea postată pe pagina oficială a JO: „Se pare că totul a meritat”

David Popovici a reușit să obțină aurul și la proba de 100 de metri liber, la El intră în istoria natației mondiale, căci a reușit să obțină aurul și la proba de 200 de metri liber.

După performanțele acestuia, pe pagina oficială a Jocurilor Olimpice a fost distribuită o imagine prin care au fost sugerate sacrificiile pe care tânărul le-a făcut pentru a deveni campion mondial la vârsta de 17 ani.

În imaginea postată pe Twitter, David Popovici este surprins în două ipostaze, alături de mesajele: : „Să trebuiască să te trezeşti în fiecare zi la 4:30 dimineaţa pentru antrenament” şi „Să devii dublu campion mondial la vârsta de 17 ani”, cu menţiunea: „Se pare că a meritat totul, David Popovici!”, potrivit

Looks like it was all worth it, David Popovici! 🇷🇴

