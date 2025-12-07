B1 Inregistrari!
Prețuri scandaloase la hotelul Simonei Halep din Brașov. Ce artiști vor cânta acolo de Revelion

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 17:53
Sursa foto: Instagram / @Simona Halep

Hotelul Simonei Halep din Brașov se pregătește intens să-și primească turiștii de sărbători. Reprezentanții hotelului deja au anunțat ce artiști vor cânta la ei de Revelion. Însă prețurile nu sunt pentru oricine.

Cine cântă de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov

„Pregătirile pentru Revelion au început… și ne bucurăm sincer de energia care se strânge în jurul acestei seri. Nu e doar un eveniment, e felul nostru de a întâmpina un An Nou cu energie bună, atmosferă elegantă și oameni frumoși aproape.

Anul acesta, îi avem alături pe extraordinarii Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni și DJ Andrei Wab… iar seara va avea și un moment aparte prin energia și eleganța aduse de Mrs. Saxy. Ei sunt artiști care aduc emoție, ritm și o vibrație caldă exact pe gustul nostru.

Lucrăm la fiecare detaliu cu grijă pentru o seară care să aducă bucurie și lumină exact așa cum merită începutul unui Nou An”, au transmis reprezentanții hotelului, citați de CanCan.

Ce prețuri sunt la hotelul Simonei Halep

Însă prețurile nu sunt deloc pentru toate buzunarele. Cât vor scoate românii din buzunar pentru un Revelion aici? Un sejur de patru zile începe de la 1.430 de euro per persoană și ajunge până la 2.080 de euro pentru camerele de lux.

