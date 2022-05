Prima reacție a Simonei Halep după eliminarea din turul al doilea de la Roma

​Simona Halep (WTA1000) de către a șaptea favorită a turneului, americanca Danielle Collins, în minimum de seturi.

La câteva ore după ce a fost aproape de o nouă accidentare la gleznă, fosta lideră WTA a avut un mesaj pentru fanii săi.

Halep, eliminată de la WTA Roma după o înfrângere cu Danielle Rose Collins

Simona Halep, campioană în 2020 la turneul de la Roma, a întâlnit-o în ediția din acest an pe americanca Danielle Collins, favorita numărul 7 de pe tabloul de simplu feminin.

Simona Halep (21 WTA, 30 de ani) înaintea duelului cu Danielle Rose Collins (9 WTA, 28 de ani), însă tenismena americană a început partida neașteptat de bine.

Fostul lider mondial a restabilit echilibrul din teren și a avut șansa să întoarcă soarta setului în favoarea sa, însă a pierdut un ghem pe propriul serviciu la 6-5, iar tiebreak-ul a fost câștigat de adversară.

„De-a lungul întregii mele cariere am luptat pentru ceea ce am crezut și pentru ceea ce am vrut să realizez. Voi face întotdeauna acest lucru, cu toate suișurile și coborâșurile. de la mulți dintre voi înseamnă enorm pentru mine.

Vă mulțumesc, lupta continuă”, a scris Simona Halep pe Instagram.

View this post on Instagram

Simona Halep, locul 19 în clasamentul WTA

Fostul lider WTA cu Danielle Rose Collins. Cele două sportive și-au împărțit victoriile în cele două dueluri directe pe care le-au disputat înaintea confruntării de la Foro Italico – Halep s-a impus la Rogers Cup 2021 în trei seturi, în timp ce tenismena americană câștigase partida de la US Open 2014, tot în trei seturi.

Românca și a mai jucat alte două finale, în 2017 și 2018. Ediția din 2021 a fost marcată de accidentarea suferită la gambă, accidentare care a făcut să rateze principalele competiții ale anului, printre care Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În acest moment, Simona Halep se află pe Live. Eleva lui Patrick Mouratoglou poate fi depășită de Daria Kasatkina, Jil Teichmann, Amanda Anisimova sau Yulia Putintseva.