PSG și Barcelona au boicotat interviurile de la finalul meciului. Care este motivul (FOTO)

Paris Saint Germain (PSG) și Barcelona în prima manșă a sferturilor UEFA Champions League. Însă, la finalul jocului, cele două formații au refuzat să vină la interviuri din cauza unei glume cu tentă rasistă.

Mai exact, Movistar+ este unul dintre deținătorii de drepturi TV pentru UEFA Champions League, însă televiziunea a primit o notificare din partea celor de la și Barcelona că nimeni din cadrul celor două echipe nu va acorda flash-interviuri după meci, anunță elconfidencial.com, citat de .

Hotărârea a fost luată din cauza unei glume cu tentă rasistă făcută de Mono Burgos la adresa lui Lamine Yamal.

„Lamine Yamal? Dacă nu va juca bine, va ajunge la semafor (cerșetor)”, a spus acesta în direct, înaintea meciului.

🚨| JUST IN: Barça and PSG refused to answer Movistar Futbol’s ( ) questions because of violent comment made by Movistar pundit Mono Burgos against Lamine Yamal.

The pundit said that if football doesn’t end up working out for Lamine, then “be careful because he…

— BarçaTimes (@BarcaTimes)