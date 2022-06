Rafael Nadal a câştigat pentru a 14-a oară turneul de la Roland Garros (VIDEO)

Spaniolul Rafael Nadal, numărul 5 mondial, a câştigat pentru a 14-a oară turneul de la Roland Garros, după ce l-a învins pe norvegianul Casper Ruud (numărul 8 ATP).

Nadal l-a învins pe Ruud cu scorul cu 6-3, 6-3, 6-0, într-un meci care a durat două ore şi 18 minute.

King of Clay x 14 👑 remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title

— Roland-Garros (@rolandgarros)