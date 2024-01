Rafael Nadal nu participă la Australian Open 2024 din cauza unei noi accidentări

Rafael Nadal (37 de ani, 451 ATP) a anunțat că nu va participa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Cu o săptămână înaintea startului turneului de la Melbourne (15-28 ianuarie), Nadal a dezvăluit că a suferit o ruptură musculară.

La începutul acestui an, Nadal a revenit pe teren după o pauză de aproape un an, provocată de o problemă la tendoane.

„Salutare tuturor. În timpul ultimului meci de la Brisbane am avut o mică problemă musculară, care m-a îngrijorat. Când am ajuns la Melbourne am făcut un RMN și a reieșit că am o mică ruptură musculară. Nu în același loc în care am mai fost accidentat, ceea ce e o veste bună.

Acum nu sunt capabil să concurez la capacitate maximă pe durata unor meciuri de 5 seturi. Astfel, voi zbura înapoi în Spania pentru o vizită la doctor, pentru tratament și pentru odihnă. Am muncit din greu în ultimul ani pentru a reveni și, cum am mai spus, vreau ca în trei luni să fiu la cel mai bun nivel.

Din cauza acestor vești triste, nu voi putea juca în fața minunaților fani de la Melborune. Dar rămân pozitiv în ceea ce privește restul sezonului. Chiar voiam să joc în Australia. Am avut șansa să joc câteva meciuri aici și am fost foarte fericit. Vă mulțumesc pentru sprijin. Ne revedem curând”, a fost mesajul lui Rafael Nadal.

Nadal speră să revină pe teren în câteva luni.