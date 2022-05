Rafael Nadal, revenire cu victorie pe teren. Spaniolul s-a calificat în optimile de finală la Madrid

Rafael Nadal , după o absență îndelungată cauzată de o accidentare suferită la turneul de la Indian Wells.

De 5 ori campion la Caja Magica, Rafael Nadal la Madrid, după ce a trecut de Miomir Kecmanovic cu scorul de 6-1, 7-6 (4), după o oră și 56 de minute de joc.

În continuare pentru un loc în sferturile de finală, marele campion spaniol se va duela cu învingătorul meciului dintre Goffin și Van De Zandschulp.

Rafael Nadal la Roland Garros, acolo unde vizează cel de-al 14-lea titlu al carierei, un record absolut în tenisul mondial. Singura înfrângere suferită de Rafael Nadal în anul 2022 a venit în finala de la Indian Wells, unde ibericul a pierdut în fața lui Taylor Fritz.

Rafael s-a impus în acest an la Melbourne Summer Set, Australian Open și Acapulco, având 21 de victorii și o înfrângere. Total din premii: $3.120.355.

Back with a vengeance 💪

The moment completed his successful return to the red clay, defeating Kecmanovic in Madrid.

