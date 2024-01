Răspunsul pe care l-a primit Gigi Becali de la soție, după ce a aflat planul său: ”Vezi-ți de treabă! Nu ți-e rușine?”

Gigi Becali e pe cale să nu-și respecte încă o promisiune, aceea de a conduce un singur model de mașină…

Entuziasmat de modul în care se comportă în actuala ediție de campionat echipa de fotbal pe care o finanțează, Becali se gândește să-și facă apariția la finalul meciului în care speră că FCSB va sărbători titlul de campioană la volanul celebrului Maybach, ”scena” pe care a apărea în fața mulțimilor în urmă cu ceva ani.

”Hai, mă, vezi-ți de treabă, nu ți-e rușine?”

soției sale, Luminița, care a încercat să-l tempereze.

”Am luat Maybach-ul ăla și vreau să-l revopsesc. Am vrut să mă urc iar, dar mi-a zis nevastă-mea ‘Hai, mă, vezi-ți de treabă, nu ți-e rușine? Unde să te urci?’. Îl am, l-am reparat, trebuie doar culorile să le vopsesc și am zis să mă urc pe el. Mi-e rușine într-un fel.

Orice vârsta are frumusețea ei. Toate se fac la timpul lor. Mă uit în spate și când văd ce nebunii făceam… Nu le regret, dar un creștin nu face ce făceam eu. E posibil, nu știi ce-mi vine atunci”, a declarat Gigi Becali, citat de .

Gigi Becali: ”Rolls-ul e Rolls! Nu mai pun mâna pe altcineva”

Cu o săptămână în urmă, același Gigi Becali anunță că nu va mai conduce decât mașina Rolls-Royce pe care o deține.

„Rolls-ul e Rolls. N-ai văzut că merg doar cu Rolls. Merg cu altceva? Nu mai pun mâna. Nu mă ating de altă mașină. De ce? E diferență mare între Rolls și alte mașini, ca de la cer la pământ.

Când conduci un Rolls îți place, e ca și cum ai desena. Îți place să mergi cu ea. Te scoli și te gândești ‘Iau micul dejun și după mă duc în Rolls’. E diferență mare între Rolls și restul mașinilor din lume”, a spus Gigi Becali