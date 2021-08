Răsturnare de situație. FC Barcelona i-a făcut o nouă ofertă lui Leo Messi, anunță presa catalană

Barcelona i-a făcut o nouă ofertă lui Lionel Messi, în încercarea de a evita plecarea acestuia, scrie presa catalană.

Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului „blaugrana”, Ferran Reverter, l-a contactat în noaptea de luni spre marţi pe tatăl şi reprezentantul jucătorului, Jorge Messi, pentru a-i face o nouă propunere, cu speranţa că Lionel Messi va continua în capitala Cataloniei, potrivit Hotnews.

Ziarul El Mundo Deportivo, care citează postul respectiv, arată că “uşa Barcelonei nu este complet închisă, iar argentinianul şi clubul negociază în această dimineaţă un acord care, dacă va fi încheiat, ar fi unul istoric, în urma celor întâmplate în ultima săptămână”.

Însă, inițiativa ar putea să fie tardivă. Cotidianul argentinian Ole scrie că Messi ar urma să se deplaseze marţi în capitala Franţei, pentru semnarea contractului său cu PSG, după ce părţile au ajuns „la un acord cvasitotal”.

Lionel Messi a izbucnit în lacrimi, duminică, în momentul în care şi-a anunţat plecarea de la Barca, echipă la care şi-a petrecut întreaga carieră.

Leo Messi a explicat că pentru moment nu a confirmat nimic cu PSG, dar că este o variantă pe care o ia în calcul.

„PSG e o posibilitate, ca să fiu sincer. Dar nu am nimic confirmat. Am fost sunat de multe cluburi. Dar încă nu am niciun acord”, a mai spus el.

În ultimele zile, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora PSG este clubul cu care Messi a semnat pentru următorii doi ani, așteptând un salariu de 28,8 milioane de dolari.