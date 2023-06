Răzvan Lucescu, luat în considerare ca înlocuitor al lui Dan Petrescu la CFR. Ce factori influențează venirea antrenorului de la PAOK?

Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul CFR-ului, se confruntă cu o situație incertă în ceea ce privește viitorul său pe bancă, iar conducătorii clubului sunt deja în căutarea unui posibil înlocuitor.

CFR Cluj se orientează către Răzvan Lucescu pentru postul de antrenor

Primul nume vehiculat pentru postul de antrenor la Sepsi a fost cel al lui Cristiano Bergodi. Cu toate acestea, se pare că a refuzat propunerea venită din partea ardelenilor. Motivul refuzului ar fi legat de îndoielile pe care le are Bergodi în privința proiectului clubului, cauzate de existența unor datorii.

Astfel, conform , CFR Cluj și-a schimbat direcția și a început să ia în considerare , antrenorul curent al echipei PAOK. Potrivit surselor, proprietarul Ioan Varga ar fi inițiat deja contactul cu Lucescu, care a indicat că ar fi deschis unei posibile colaborări.

Recent, Răzvan Lucescu a solicitat un timp de reflecție și așteaptă cu interes pentru a vedea dacă vor apărea oferte din zona Golfului în această vară. Se vehiculează că fostul selecționer este dorit de echipa Al Ahli din Arabia Saudită.

Performanțe dezamăgitoare în sezonul recent pentru Răzvan Lucescu și PAOK Salonic

Un alt aspect problematc este reprezentat de salariul încasat de Răzvan Lucescu la PAOK. Antrenorul român primește aproximativ 1,8 milioane de euro pe an, o sumă foarte mare pentru fotbalul românesc. Pe parcursul carierei sale de antrenor profesionist, Răzvan Lucescu a condus diverse echipe, inclusiv Rapid București, FC Brașov, echipa națională a României, El-Jaish, Petrolul Ploiești, Skoda Xanthi, Al Hilal și PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK, a exprimat dezamăgirea sa cu privire la ultimul sezon al clubului, în special în urma eșecului din finala Cupei Greciei, unde AEK Atena a învins cu 2-0, chiar și în inferioritate numerică. Pe lângă nefericitul rezultat în Cupa Greciei, echipa lui Lucescu nu a reușit să obțină performanțe notabile nici în campionat, încheind pe poziția a patra în clasament.

Frustrarea lui Răzvan Lucescu după pierderea finalei

„A fost un an greu, ciudat, dezamăgitor. Sunt sub influența ultimului rezultat. Am jucat 11 finale între Cupă, Champions League în Asia, Cupa Ligii. Am pierdut patru, am câștigat șapte, dar asta a fost cea mai dureroasă.

Am pierdut și furați de arbitri într-un anumit moment, dar ce s-a întâmplat în această miercuri m-a rănit enorm.

Era un meci de câștigat, era un meci pe care ar fi trebuit să-l câștigăm și n-am reușit din cauză că n-am avut curaj să câștigăm. Nu pot spune că a fost vorba de ghinion, am ratat șapte-opt ocazii mari.

Am primit un gol dintr-o prostie, dar fotbalul, într-un final, îi răsplătește pe cei care sunt îndrăzneți și au curaj. Noi n-am avut curaj.

E dureros când poți câștiga un trofeu și nu o faci. Rămân niște urme în interior. Zilele trec, frustrarea va fi din ce în ce mai mică și mergem înainte. Așteptăm un nou sezon, în fotbal, viața merge repede în față și trebuie să ne gândim la ce o să fie.

Din punct de vedere al rezultatelor, rezultatele au fost normale, cu o echipă schimbată, întinerită. Am făcut tot ce s-a putut. La nivel pretențiilor din Grecia, rezultatul final a fost dezamăgitor. Trebuie să fim pregătiți să îmbunătățim munca făcută anul acesta”, a spus Răzvan Lucescu pe aeroport.

Totuși, întrebat dacă va continua la PAOK și din următorul sezon, tehnicianul român a răspuns vehement: „Da, rămân în continuare în Grecia!”