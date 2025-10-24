B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?

Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?

24 oct. 2025, 10:01
Real Madrid - Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Real Madrid - Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune?

Duminică, 26 octombrie, cele două forțe cu tradiție în fotbalul spaniol, Real Madrid și FC Barcelona, se confruntă din nou în LaLiga. Ca de fiecare dată, se așteaptă spectacol total, mai ales că loturile celor două formații au valori colosale: 1,1 miliarde de euro în cazul madrilenilor și 1 miliard în cazul catalanilor. Vedetele din teren pot avea oricând sclipiri de geniu, iar în ultimele întâlniri directe s-au marcat o mulțime de goluri.

Partida Real Madrid – Barcelona, care se joacă pe Estadio Santiago Bernabéu, în etapa cu numărul 10 a campionatului intern din Spania, este programată să se desfășoare duminică, 26 octombrie, începând cu ora 17:15. Oaspeții acestui meci au câștigat ultimele 4 episoade El Clasico, dar la casele de pariuri gazdele sunt de această dată favorite.

Cote 1×2 și alte ponturi pentru pariori

Din postura de lider în LaLiga (cu două puncte avans față de FC Barcelona), dar și cu avantajul terenului propriu, Real Madrid are cota 2.08 la pariuri online. Un al 5-lea succes la rând pentru Barcelona în El Clasico nu este exclus, iar cota de circa 3.10 ilustrează șansele semnificative și pentru acest scenariu. Mai puțin probabil pare un rezultat de egalitate, cotat cu 3.60 de către agențiile de pariuri sportive.

Conform transfermarkt.com, cele două formații s-au întâlnit până acum de 261 de ori. Echilibrul este aproape deplin: Real Madrid are 106 victorii, iar Barcelona 104, în timp ce 51 de partide s-au încheiat la egalitate.

Analizând însă cele mai recente dueluri fotbalistice directe, se observă că ambele formații au marcat în 7 din ultimele 10 meciuri oficiale și în fiecare dintre ultimele 3. De asemenea, s-au înregistrat peste 2.5 goluri în nu mai puțin de 9 dintre ultimele 10 întâlniri. De exemplu, în ultima partidă directă, din luna mai a acestui an, catalanii s-au impus cu 4-3 după ce erau conduși cu 2-0.

Astfel, amatorii de pariuri pe meciuri de top pot alege pariul Ambele Înscriu (GG), cu cota 1.37 sau varianta Peste 2.5 goluri, cu cota 1.38. Opțiunea Peste 4.5 goluri vine cu o cotă de 3.10.

Ținând cont de meciul din primăvară, o astfel de desfășurare a acțiunii nu ar fi deloc surprinzătoare, mai ales că starurile ambelor echipe impresionează frecvent prin spiritul ofensiv și prin inspirația în fața porții.

Ultimele scoruri din LaLiga și din Liga Campionilor

Forma celor două formații poate fi considerată excelentă. În etapa anterioară din campionatul Spaniei, madrilenii au câștigat cu 1-0 pe terenul lui Getafe, iar catalanii s-au impus tot la un gol diferență în partida cu Girona, scor 2-1.

La mijlocul săptămânii s-au jucat și meciurile din Champions League, unde Real Madrid a obținut victoria în fața italienilor de la Juventus, de asemenea cu 1-0. FC Barcelona a întâlnit un adversar mai slab, Olympiacos, astfel că a trecut de greci cu 6-1.

Ce final ar putea avea noul episod El Clasico

Fanii madrilenilor așteaptă cu siguranță revanșa în fața eternei rivale, iar un succes ar putea consolida prima poziție în clasament pentru formația antrenată de Xabi Alonso. Poate fi momentul perfect: Robert Lewandowski este indisponibil, căci a suferit o accidentare, iar tehnicianul catalanilor este suspendat tocmai în El Clasico.

Mai mult decât atât, Eder Militao a impresionat în partida recentă din Liga Campionilor, revenind în echipă ca jucător de bază după două accidentări extrem de grave în ultimii doi ani. „Militão a fost pur și simplu fantastic. Se simte din ce în ce mai bine, se vede clar asta. Este o veste incredibilă, excelentă pentru club și pentru noi toți”, a subliniat Xabi Alonso.

Vor fi toate acestea de ajuns pentru ca Real Madrid să întrerupă șirul de victorii ale Barcelonei în El Clasico? Orice rezultat este posibil într-o partidă la un asemenea nivel, iar fanii fotbalului așteaptă cu siguranță un nou show epic în arena Santiago Bernabéu.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!

