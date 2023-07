Revelația probei feminine de la Wimbledon 2023 a primit cea mai mare amendă de la actuala ediție

Mirra Andreeva (101 WTA, 16 ani) a participat în premieră la Wimbledon 2023 și a surprins cu nivelul său de joc, fiind eliminată cu greu de mult mai experimentata Madison Keys (18 WTA, 28 de ani) în faza optimilor de finală.

Tânăra rusoaică a primit cea mai mare amendă de la Wimbledon 2023, 8.000 de dolari, pentru două acuzații de comportament nesportiv.

16 year-old Russian Mirra Andreeva has been handed the biggest fine at this year's Wimbledon, $8,000 for two charges of unsportsmanlike conduct.

