Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2

FCSB a învins Drita, scor 3-2, în manșa tur din turul 3 preliminar al Europa League, după ce fusese condusă cu 0-2. Golul victoriei a fost dat de Bîrligea, prin penalty, în minutul 90+4. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, în fața a circa 10.000 de suporteri.

Kosovarii au dat lovitura repede, în minutul 7. Fundașii FCSB au fost ezitanți, mingea a ajuns la Veton Tusha, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut din interiorul careului.

Drita a dat lovitura iar la doar 5 minute după pauză: Krasniqi a centrat în fața porții, iar Manaj a deviat mingea în plasă, golul fiind validat după consultarea fazei în camera VAR.