Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2

FCSB a învins Drita, scor 3-2, în manșa tur din turul 3 preliminar al Europa League, după ce fusese condusă cu 0-2. Golul victoriei a fost dat de Bîrligea, prin penalty, în minutul 90+4. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, în fața a circa 10.000 de suporteri.
Kosovarii au dat lovitura repede, în minutul 7. Fundașii FCSB au fost ezitanți, mingea a ajuns la Veton Tusha, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut din interiorul careului.
Drita a dat lovitura iar la doar 5 minute după pauză: Krasniqi a centrat în fața porții, iar Manaj a deviat mingea în plasă, golul fiind validat după consultarea fazei în camera VAR.
În minutul 65, Daniel Bîrligea a primit o pasă în careu, a preluat elegant și a șutat imparabil cu piciorul stâng, iar scorul devenea 1-2, relatează EuroSport.
Doar 7 minute mai târziu, campioana României a reușit egalarea: Octavian Popescu a centrat excelent dintr-un corner de pe partea stângă, iar Daniel Graovac a marcat cu o lovitură de cap.
În prelungiri, Dennis Politic a obținut un penalty, iar Daniel Bîrligea a marcat din nou pentru FCSB, care s-a impus cu 3-2.
Calificarea va fi decisă joia viitoare, la Pristina. Câștigătoarea va juca în play-off cu Aberdeen (Scoția).