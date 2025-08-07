B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2

Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 23:36
Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
Sursa foto: FCSB / Facebook

FCSB a învins Drita, scor 3-2, în manșa tur din turul 3 preliminar al Europa League, după ce fusese condusă cu 0-2. Golul victoriei a fost dat de Bîrligea, prin penalty, în minutul 90+4. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, în fața a circa 10.000 de suporteri.

FCSB a învins Drita în turul 3 preliminar al Europa League

Kosovarii au dat lovitura repede, în minutul 7. Fundașii FCSB au fost ezitanți, mingea a ajuns la Veton Tusha, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut din interiorul careului.

Drita a dat lovitura iar la doar 5 minute după pauză: Krasniqi a centrat în fața porții, iar Manaj a deviat mingea în plasă, golul fiind validat după consultarea fazei în camera VAR.
În minutul 65, Daniel Bîrligea a primit o pasă în careu, a preluat elegant și a șutat imparabil cu piciorul stâng, iar scorul devenea 1-2, relatează EuroSport.
Doar 7 minute mai târziu, campioana României a reușit egalarea: Octavian Popescu a centrat excelent dintr-un corner de pe partea stângă, iar Daniel Graovac a marcat cu o lovitură de cap.
În prelungiri, Dennis Politic a obținut un penalty, iar Daniel Bîrligea a marcat din nou pentru FCSB, care s-a impus cu 3-2.
Calificarea va fi decisă joia viitoare, la Pristina. Câștigătoarea va juca în play-off cu Aberdeen (Scoția).
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
Sport
CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
Sport
Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, chiar înainte de meci: “Am decis că vrem să ne disociem”
Sport
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, chiar înainte de meci: “Am decis că vrem să ne disociem”
Dan Petrescu a prefațat partida cu SC Braga: „Întâlnim cel mai dificil adversar”
Sport
Dan Petrescu a prefațat partida cu SC Braga: „Întâlnim cel mai dificil adversar”
Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
Sport
Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
Achiziție imobiliară făcută de Simona Halep. Vila impresionantă cumpărată de fosta campioană
Sport
Achiziție imobiliară făcută de Simona Halep. Vila impresionantă cumpărată de fosta campioană
Mihai Stoica, despre Ion Iliescu: „Pentru mine a fost un reper al democrației românești”
Sport
Mihai Stoica, despre Ion Iliescu: „Pentru mine a fost un reper al democrației românești”
Cristi Borcea a vrut să plătească o sumă colosală pe ceasul care i-a aparținut lui Ion Iliescu
Sport
Cristi Borcea a vrut să plătească o sumă colosală pe ceasul care i-a aparținut lui Ion Iliescu
Decizia de ultim moment luată de Federația Română de Fotbal, după decesul lui Ion Iliescu
Sport
Decizia de ultim moment luată de Federația Română de Fotbal, după decesul lui Ion Iliescu
Naționala de fotbal U20 are un selecționer nou. Adrian Iencsi l-a înlocuit pe Costin Curelea
Sport
Naționala de fotbal U20 are un selecționer nou. Adrian Iencsi l-a înlocuit pe Costin Curelea
Ultima oră
00:10 - CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
23:59 - Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
23:49 - Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
23:26 - Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
23:25 - Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
23:19 - Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
23:02 - Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
22:55 - Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
22:33 - Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)