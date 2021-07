Roger Federer s-a retras de la Jocurile Olimpice, din cauza unei accidentări

Roger Federer a anunțat că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a simțit durerila genunchi în timpul turneului de la Wimbledon.

„În timpul sezonului pe iarbă, din păcate, am suferit o problemă la genunchi și am acceptat că trebuie să mă retrag de la Jocurile Olimpice de la Toyko. Sunt foarte dezamăgit, deoarece a fost o onoare și un punct culminant al carierei mele de fiecare dată când am reprezentat Elveția.

Am început deja recuperarea în speranța de a reveni la turneu mai târziu în această vară. Le doresc mult noroc tuturor sportivilor din echipa Elveției și îi voi susține de la distanță„, a fost mesajul lui Federer.

Roger Federer se alătură astfel altor mari sportivi care vor absenta de la Tokyo. Un anunț similar a fost făcut și de Rafael Nadal, Serena Williams, care s-a accidentat în primul tur la Wimbledon, și Dominic Thiem, care s-a retras și de la al treilea Grand Slam al anului din cauza unei accidentări la încheietură.