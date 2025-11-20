România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026

România are ghinion la tragerea la sorți pentru barajul care ne-ar permite calificarea la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor.

Cu cine a căzut România

În urma tragerii la sorți pentru semifinalele barajului de calificare la CM 2026, România a căzut cum nu se poate mai prost. Vom juca împotriva Turciei. E adevărat că în situația în care e naționala de fotbal acum, niciun alt adversar din celelalte trei cu care ne puteam înfrunta nu părea să ne ofere vreo șansă. Poate doar Ucraina. Celelalte două erau Italia și Danemarca.

împotriva Turciei se va disputa la Istanbul pe 26 martie 2026. Iar dacă vom trece de turci, ne vom înfrunta în finala care ne-ar duce la Campionatul Mondial cu Slovacia sau Kosovo.

Parcursul Turciei în preliminarii

Turcia a avut ghinion să cadă în aceeaşi grupă cu Spania, în preliminariile de calificare la Campionatul Mondial. În ciuda unui egal, 2-2, în Spania, în ultima etapă a calificărilor, reprezentanţii semilunei au terminat grupa pe locul doi, cu 13 puncte obținute în 6 meciuri. De altfel, turcii au căzut doar în fața Spaniei, care i-a bătut cu 6-0 în tur.

Turcia este antrenată la momentul actual de italianul Vincenzo Montella, iar vedetele echipei sunt Kenan Yildiz, de la Juventus Torino, Arda Guler, de la Real Madrid, sau Orkun Kokcu, de la Beşiktaş Istanbul.

Turcia vs. România

Turcia este una dintre naționalele puternice ale Europei și se află pe locul 25 în lume, în timp ce România este pe 47. Cea mai bună performanță la nivel mondial a Turciei a fost locul 3 la Cupa Mondială 2002.

Lotul Turciei convocat de selecționerul Vincenzo Montella la ultimul meci are o valoare de 477,5 milioane de euro, conform publicației de specialitate Transfermarkt. Iar cel mai scump jucător este Kenan Yildiz, de la Juventus, cu o cotă de 75 de milioane de euro.

De cealaltă parte, are un lot cotat la 85,75 milioane de euro, adică de cinci ori și jumătate mai slab cotat decât cel al turcilor. Cel mai scumpjucător este fundașul lui Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, cotat la 12 milioane de euro.

România și Turcia s-au întâlnit de 26 de ori, dintre care 8 partide au fost oficiale. În total, România are 9 victorii, din care 4 în jocuri oficiale, Turcia are două succese, din care unul în partidele oficiale, iar 7 au fost remize, toate în meciuri amicale. Ultima partidă dintre România și Turcia a fost acel amical din 2017, câștigat de tricolori cu 2-0.