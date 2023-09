România învinge Serbia 3-1 în optimile de finală la Campionatele Europene de tenis de masă, asigurându-și un loc în sferturile de finală

împotriva Serbiei, cu scorul de 3-1, în meciul de optimi de finală la Campionatele Europene de tenis de masă. Performanțele notabile au fost realizate de către jucătoarele Bernadette Szocs, Eliza Samara și Andreea Dragoman, care au reușit să se impună în cele trei dueluri disputate împotriva adversarelor din Serbia. Decisiv pentru victorie a fost setul câștigat de către Bernadette Szocs.

, Eliza Samara și Andreea Dragoman au excelat la Campionatele Europene de Tenis de masă din Malmo, terminând pe primul loc în grupa lor, învingând Croația și Slovenia. Până acum, echipa României nu a pierdut niciun meci în turneul final.

Bernadette Szocs – Izabela Lupulesku 3-0 (11-4, 11-6, 11-9)

Eliza Samara – Sabina Surjan 0-3 (8-11, 11-13, 8-11)

Andreea Dragoman – Andrea Todorovic

Dacă România va obține o victorie în meciul cu Serbia, următoarea lor confruntare va avea loc în sferturile de finală, împotriva Spaniei, programată pentru vineri, la ora 11:00. Pe lângă potențiala câștigare a titlului european, acest succes ar putea aduce și calificarea României la Jocurile Olimpice de la Paris, scrie .

„După ce am câştigat Jocurile Europene cu echipa mea, avem mult mai multă încredere. Acum, suntem din nou pregătite pentru luptele mari şi pentru medalia de aur. Nu va fi uşor, dar avem o echipă puternică şi cred că putem ajunge din nou primele.

Grupa este una bună. Trebuie să fim atente la fiecare meci. Nu contează poziţia noastră din clasament, toate echipele vor să ne învingă şi toate echipele sunt pregătite de acest turneu. Sunt pregătită pentru orice. Am jucat foarte bine în ultimele turnee, aşa că am încredere. Sunt pregătită pentru luptele mari. Am mai jucat în Malmo, sunt sigur că totul va fi la înălţime”, a spus Socz, citată de ettu.org.