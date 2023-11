România, posibile adversare la EURO 2024. În ce urnă vom fi dacă ne calificăm. Grupa infernală și grupa accesibilă

România are șanse mari să obțină calificarea la EURO 2024, iar ne îngăduie să ne facem deja scenarii pentru turneul final din Germania.

Football Rankings a realizat o proiecție a urnelor pentru tragerea la sorți, bazându-se pe actualul clasament din grupele preliminare. În acest moment, urnele pentru EURO 2024 ar arăta în felul următor:

Grupă infernală: Franța, Spania, Olanda, România

Grupa accesibilă: Turcia, Slovenia, Cehia, România

Interesant este că, deși încă poate rata calificarea, România poate la fel de bine să câștige Grupa I din preliminarii. Dacă „tricolorii” se vor impune atât cu Israel, cât și cu Elveția, vor fi în urna a 2-a la tragerea la sorți pentru EURO 2024, ceea ce în teorie ne-ar putea aduce adversare mai facile.

În plus, chiar și dacă ar termina pe 2 în Grupa I, jocul rezultatelor ar putea să o aducă pe România în urna a 3-a.

EURO 2024 – Projected pots, according to current standings.

– Switzerland haven’t qualified to EURO 2024 tonight, but they overtook Romania on goal difference and moved to Pot 2

– After this change, Romania are now placed at the top of Pot 4

— Football Rankings (@FootRankings)