Pentru Cristiano Ronaldo, reușita din partida cu Al-Khaleej a fost golul cu numărul 954 al carierei. Aceasta îl apropie încă un pas de obiectivul uriaș de a ajunge la 1.000. Având contract cu Al-Nassr până în 2027, obiectivul pare perfect realizabil pentru portughez.
În același meci, Al-Nassr a mai punctat prin Joao Felix în minutul 39, Wesley în minutul 42 și Sadio Mané în minutul 77. Replica lui Al-Khaleej a venit prin Al-Hawsawi, care a înscris în minutul 47.
Formația lui Ronaldo domină campionatul Arabiei Saudite, ocupând primul loc cu 27 de puncte din 27 posibile. De cealaltă parte, Al-Khaleej se află pe poziția a șasea, cu 14 puncte.
Ce amintiri legendare a trezit noul gol al lui Ronaldo
Cristiano Ronaldo și-a construit reputația de marcator excepțional printr-o colecție impresionantă de execuții care au rămas întipărite în istoria fotbalului. De-a lungul anilor, a uimit constant prin goluri spectaculoase, transformând fiecare apariție într-un nou spectacol.
Reușita sa recentă pentru Al-Nassr a reaprins imediat nostalgia fanilor, amintind de celebra sa acrobație din Liga Campionilor împotriva lui Juventus, în sezonul 2017-2018, notează The Economic Times.
Valul de reacții a confirmat încă o dată că portughezul rămâne un specialist al momentelor iconice.