a atins un nou prag impresionant al carierei, ajungând la golul cu numărul 954. Reușita a venit printr-o execuție superbă în victoria lui Al-Nassr cu 4-1 împotriva lui Al-Khaleej, pe Al-Awwal Park din Riyadh.

Cum a reușit Ronaldo să electrizeze din nou lumea fotbalului

Internaționalul portughez a lovit din nou în stil mare pentru Al-Nassr, înscriind în minutul 90+6 al meciului cu Al-Khaleej, încheiat 4-1, în etapa a 9-a din campionatul Arabiei Saudite.

Faza a pornit dintr-o centrare excelentă trimisă de Boushal din dreapta, pe care Ronaldo a transformat-o într-o execuție spectaculoasă din „foarfecă”, de la aproximativ 12 metri.

Mingea a zburat perfect spre vinclu, fără ca portarul advers să poată reacționa, iar stadionul a explodat. Comentatorii arabi au răbufnit de entuziasm, iar momentul a devenit instant unul dintre cele mai discutate ale serii.

Cristiano Ronaldo forever — Janty (@CFC_Janty)

Cât de aproape este Ronaldo de obiectivul celor 1.000 de goluri