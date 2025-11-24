B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
24 nov. 2025, 10:03
Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Cristiano Ronaldo
Cuprins
  1. Cum a reușit Ronaldo să electrizeze din nou lumea fotbalului
  2. Cât de aproape este Ronaldo de obiectivul celor 1.000 de goluri
  3. Ce amintiri legendare a trezit noul gol al lui Ronaldo

Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei, ajungând la golul cu numărul 954. Reușita a venit printr-o execuție superbă în victoria lui Al-Nassr cu 4-1 împotriva lui Al-Khaleej, pe Al-Awwal Park din Riyadh.

Cum a reușit Ronaldo să electrizeze din nou lumea fotbalului

Internaționalul portughez a lovit din nou în stil mare pentru Al-Nassr, înscriind în minutul 90+6 al meciului cu Al-Khaleej, încheiat 4-1, în etapa a 9-a din campionatul Arabiei Saudite.

Faza a pornit dintr-o centrare excelentă trimisă de Boushal din dreapta, pe care Ronaldo a transformat-o într-o execuție spectaculoasă din „foarfecă”, de la aproximativ 12 metri.

Mingea a zburat perfect spre vinclu, fără ca portarul advers să poată reacționa, iar stadionul a explodat. Comentatorii arabi au răbufnit de entuziasm, iar momentul a devenit instant unul dintre cele mai discutate ale serii.

Cât de aproape este Ronaldo de obiectivul celor 1.000 de goluri

Pentru Cristiano Ronaldo, reușita din partida cu Al-Khaleej a fost golul cu numărul 954 al carierei. Aceasta îl apropie încă un pas de obiectivul uriaș de a ajunge la 1.000. Având contract cu Al-Nassr până în 2027, obiectivul pare perfect realizabil pentru portughez.

În același meci, Al-Nassr a mai punctat prin Joao Felix în minutul 39, Wesley în minutul 42 și Sadio Mané în minutul 77. Replica lui Al-Khaleej a venit prin Al-Hawsawi, care a înscris în minutul 47.

Formația lui Ronaldo domină campionatul Arabiei Saudite, ocupând primul loc cu 27 de puncte din 27 posibile. De cealaltă parte, Al-Khaleej se află pe poziția a șasea, cu 14 puncte.

Ce amintiri legendare a trezit noul gol al lui Ronaldo

Cristiano Ronaldo și-a construit reputația de marcator excepțional printr-o colecție impresionantă de execuții care au rămas întipărite în istoria fotbalului. De-a lungul anilor, a uimit constant prin goluri spectaculoase, transformând fiecare apariție într-un nou spectacol.

Reușita sa recentă pentru Al-Nassr a reaprins imediat nostalgia fanilor, amintind de celebra sa acrobație din Liga Campionilor împotriva lui Juventus, în sezonul 2017-2018, notează The Economic Times.

Valul de reacții a confirmat încă o dată că portughezul rămâne un specialist al momentelor iconice.

