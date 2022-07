Rusia revendică succesul campioanei de la Wimbledon. Declarații controversate după victoria Elenei Rybakina: „Am câștigat”

Mai mulți oficiali ruși au revendicat succesul , Elena Rybakina, o tenismenă care s-a născut în Rusia, la Moscova, dar care din 2018 reprezintă Kazahstanul.

Participarea sportivilor ruși și belaruși la ediția din 2022 a turneului de Grand Slam de pe iarba britanică a fost interzisă de organizatori, în contextul agresiunii ruse din Ucraina, însă noua campioană a avut voie să se înscrie.

Oficialii ruși revendică succesul campioanei de la Wimbledon

Succesul tenismenei care reprezintă Kazahstanul a fost revendicat de diverși oficiali ruși, inclusiv de șeful Federației Ruse de Tenis, potrivit .

„Este foarte frumos. Bravo, Rybakina. Am câștigat turneul de la Wimbledon”, a declarat Shamil Tarpischev, pentru RNA.

Deputata rusă Svetlana Zhurova a vorbit și ea la superlativ despre victoria Elenei Rybakina.

„Într-o astfel de situație, mulțumesc lui Dumnezeu că nu i-au interzis pe toți cei care au rădăcini rusești sau ceva în legătură cu Rusia. Întotdeauna îi susținem foarte mult pe toți cei care au fost cândva în URSS. Când, din anumite motive, nu performăm, începem să încurajăm Kazahstanul, Belarusul și alte state prietene. Avem o legătură. Victoria Elenei dovedește încă o dată nivelul școlii noastre de tenis”, susține parlamentara, într-un interviu pentru Sport-Express.

Elena Rybakina, întrebată înainte de semifinala cu Halep dacă se simte rusoiacă sau kazahă

Chiar înainte să o înfrunte – și să o învingă – pe Simona Halep în semifinalele Wimbledon 2022, Elena Rybakina a fost întrebată de jurnaliști dacă se simte mai degrabă . Tenismena a lăsat senzația că dorește să evite subiectul, potrivit .

„Te simți kazahă sau rusoaică?”, a fost întrebată Rybakina.

„Este o întrebare grea. M-am născut în Rusia, dar, desigur, reprezint Kazahstanul”, a răspuns tenismena.

„A fost deja o călătorie lungă pentru mine. Înainte am jucat la Olimpiadă, la Fed Cup. Am primit atât de mult ajutor și susținere. Simt doar susținerea oamenilor și sunt foarte fericită să reprezint Kazahstanul, deoarece consider că și aduc ceva rezultate, care sunt foarte bune pentru sportul din Kazahstan. Da, pentru mine este o întrebare grea să spun exact ceea ce simt”, a adăugat ea.

Cu această ocazie, tenismena s-a arătat împotriva interdicției aplicate jucătorilor ruși și belaruși.

„Când am auzit asta… Asta nu e ceva ce vrei să auzi, deoarece facem sport. Toată lumea vrea să concureze. Nu și-au ales ei unde să se nască. Îmi pare rău pentru ei, deoarece toată lumea vrea să concureze la cel mai mare turneu, la Wimbledon. Da, doar sper că anul viitor totul va reveni la normal”, a continuat Rybakina, care speră că se va încheia „cât mai curând”.