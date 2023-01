Scandal la Australian Open: Tatăl lui Novak Djokovic, filmat alături de suporteri pro-ruşi, care aveau steag cu Vladimir Putin. Srdjan Djokovic chiar ar fi strigat „Trăiască Rusia!” / Reacția Ucrainei (VIDEO)

Srdjan Djokovic, tatăl tenismanului sârb Novak Djokovic, a fost filmat la Australian Open în compania unor suporteri care arborau drapele și însemne pro-ruse . El chiar ar fi spus „Trăiască Rusia!”.

După ce Novak Djokovic cu Andrei Rublev (Rusia), un grup de suporteri cu steaguri ale Serbiei au arborat și drapele ruse, unul dintre ele având chipul lui Vladimir Putin. De asemenea, cineva purta un tricou cu litera Z, simbolul armatei invadatoare ruse.

Aceștia au scandat sloganuri pro-ruse și au amenințat agenții de pază, susține Federația australiană de tenis, citată de AFP. Totul s-a întâmplat în apropiere de Rod Laver Arena din Melbourne.

Un video publicat ulterior pe un canal YouTube pro-rus l-a arătat pe Srdjan Djokovic, tatăl sportivului sârb, pozând lânga unele dintre respectivele persoane. Atașat era mesajul: „Tatăl lui Novak Djokovic face o declaraţie politică îndrăzneaţă”.

