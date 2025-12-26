Scandalul pariurilor din fotbalul din Turcia se extinde. Alți 24 de suspecți au fost reținuți

Procurorii au dispus reținerea a încă 24 de persoane într-o anchetă privind pariurile în fotbalul profesionist din Turcia. Printre cei reținuți se află și un fost oficial al clubului Galatasaray.

Scandalul pariurilor din Turcia

Potrivit postului NTV, care citează un comunicat al Parchetului, 24 dintre cei 29 de suspecți au fost reținuți, inclusiv fostul director al Galatasaray, Erden Timur. Alți patru suspecți erau în continuare căutați, iar un altul se afla deja în detenție, se mai arată în comunicat.

14 dintre suspecți sunt jucători care evoluează în ligile din , aceștia fiind acuzați că au pariat pe meciurile propriilor echipe „într-un mod care ar fi putut influența rezultatul partidei”, mai exact, pariind pe victoria echipei adverse.

Șase suspecți au pariat pe meciul Kasimpasa–Samsunspor, disputat la 26 octombrie 2024, „într-un mod care ar fi putut influența rezultatul”.

În cazul unui suspect au fost identificate tranzacții financiare suspecte și conturi de pariuri asociate, mai arată procurorii, potrivit site-ului

Zeci de arbitri suspendați în fotbalul din Turcia

Federația Turcă de Fotbal a suspendat luna trecută 149 de arbitri și arbitri asistenți, în urma implicării acestora în pariuri pe meciuri. Ancheta s-a extins ulterior, odată cu arestarea altor opt persoane, inclusiv a președintelui unui club din prima ligă, și cu suspendarea a 1.024 de jucători din toate eșaloanele competiționale, federația impunând și interdicții suplimentare.

La începutul acestei luni, procurorii au dispus reținerea a 46 de persoane, printre care jucători, președinți de cluburi, comentatori sportivi și un arbitru, într-un dosar de pariuri bazate pe informații confidențiale. Ulterior, o instanță din Turcia a decis arestarea preventivă a 20 de suspecți, inclusiv jucători din Super Lig, până la începerea procesului.