Simona Halep a abandonat turneul de la Washington / Cu ce probleme s-a confruntat sportiva

(30 de ani), numărul 16 WTA, a părăsit competiția de la Washington, după ce a abandonat în timpul partidei cu Anna Kalinskaya (23 de ani, 71 WTA).

Sportiva din Constanța nu a mai putut continua jocul și s-a retras în setul secund, la scorul 7-5, 2-0 pentru jucătoarea din Rusia, notează .

Simona Halep a început mult sub așteptări duelul din optimile de finală, contra rusoaicei Kalinskaya, care a condus cu 4-0 în startul meciului. Românca a revenit în joc și a egalat la 5, însă insuficient pentru a-și pune setul în dreptul ei.

Rusoaica, cu doza de elan luată după primul act, a forțat și în setul secund, atunci când s-a desprins la 2-0, moment în care Halep a abandonat meciul și implicit competiția, vizibil afectată de căldură.

We’ve seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement.

— Romanian Tennis (@WTARomania)