Simona Halep a aflat pe ce loc va începe săptămâna. Românca a fost ajutată de liderul clasamentului WTA, Ashleigh Barty

Simona Halep a revenit în România după eliminarea de la Australian Open 2022, iar între timp a aflat și ce poziție va ocupa în clasamentul WTA începând de luni. Dubla-câștigătoare de Grand Slam a fost ajutată de Ashleigh Barty, actualul lider mondial din tenisul feminin, și va ocupa locul 23.

Clasament WTA: Simona Halep va începe săptămâna pe locul 23 mondial

Simona Halep ar fi căzut pe locul 24 dacă Madison Keys ar fi obținut calificarea în finala Australian Open, însă tenismena americană nu a reușit să treacă de Ashleigh Barty, care a învins-o autoritar joi dimineață, scor 6-1 / 6-3 în puțin peste o oră de joc. În cealaltă semifinală, Danielle Rose Collins a învins-o la pas pe Iga Swiatek, 6-4 / 6-1 în o oră și 18 minute.

Românca a bifat a cincea prezență consecutivă în optimile Australian Open. Deși pornea cu prima șansă după un start perfect de 2022, an în care a câștigat al 23-lea titlu WTA din carieră, Simona Halep s-a văzut învinsă în trei seturi de Alize Cornet, 4-6 / 6-3 / 4-6 după două ore și 33 de minute, într-o partidă în care a suferit din plin la capitolul consistență.

Simona a vorbit și despre programul următoarelor două luni, context în care a anunțat că va participa în premieră la turneul WTA de la Charleston, competiție care se desfășoară pe zgură verde.

„Aşa am jucat cam în toţi anii care au trecut, atunci când am fost sănătoasă, Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston pentru prima dată. Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta. Nu am făcut acest lucru până acum, de aceea am vrut să încerc, zgura verde este mai rapidă decât zgura roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez, depinde şi de ce fac la Miami, pentru că dacă termin în prima săptămână, sper să nu, o să am timp să joc pe zgură. Dacă nu, e ok”, a spus Simona Halep, citată de Click!